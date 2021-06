By

L’amatissima coppia di Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si stanno godendo una bellissima vacanza di coppia, in uno dei posti più belli d’Italia. Dove sono andati? Scopritelo insieme a noi!

Dopo Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi stanno vivendo intensamente la loro storia d’amore e sembrano già una coppia collaudata, nonostante stiano insieme solo dal 27 gennaio scorso.

I due amatissimi protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono già in vacanza, in un posto bellissimo della Puglia, che ha dato i natali all’affascinante tronista: il Salento.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, una vacanza d’amore

Una delle coppie più amate dell’anno dagli amanti di Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo soli 5 mesi vivono già insieme, hanno un cane di nome Rocco e sembrano più innamorati che mai.

In questi giorni i due ragazzi hanno condiviso su Instagram alcuni momenti della loro vacanza in Salento, in un magnifico villaggio di lusso, che sembra davvero un paradiso.

Palme che circondano una piscina da sogno, una camera di lusso e “lu sule e lu ientu” del Salento, fanno da cornice a questa giovane coppia per cui i fan stravedono, come si vede dai mille e pazza commenti che lasciano ogni volta sotto le loro foto.

La loro serenità come coppia traspare dalle loro foto, infatti Davide e Chiara hanno tanti progetti per il futuro, anche se si vocifera che potrebbero prendere parte alla prossima stagione di Temptation Island. Sarà vero?

Il Salento, un’esperienza irripetibile

Davide e Chiara vivono proprio in Salento, a Parabita in provincia di Lecce, paese natale di lui. Ovviamente, perché lasciare la Puglia per vivere una vacanza da sogno?

Il Salento, infatti, è una delle mete più amate dagli italiani ma non solo, grazie alle sue bellezze naturali ma anche per i numerosi svaghi e divertimenti che offre. Una vera e propria regione nella regione, tanto che i suoi abitanti si fanno chiamare “salentini” e non pugliesi.

Se volete davvero vedere questa zona della nostra Penisola, non potrete fare a meno di fare tappa a Lecce, Otranto, Gallipoli, Santa Maria di Leuca tra i paesi e le città più belle, e tutte le spiagge meravigliose, come la costa che va da Leuca fino a Porto Cesareo.

Tra le tantissime spiagge meravigliose da segnalare ci sono quella di Marina di Pescoluse, nota anche con l’appellativo di “Maldive del Salento”, Punta Prosciutto, un paradiso vicino a Porto Cesareo, Porto Selvaggio, una spiaggia immersa nella natura, Torre San Giovanni e Torre Lapillo, tutte con acqua cristallina pari a quella caraibica.

