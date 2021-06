Sardegna: niente più restrizioni all’ingresso dei turisti. Le informazioni aggiornate.

Fine delle restrizioni per entrare in Sardegna. Da oggi, 16 giugno, non sarà più obbligatorio presentare il certificato vaccinale, quello di avvenuta guarigione o un tampone negativo per poter sbarcare sull’isola delle vacanze.

Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha deciso di non prorogare l’ordinanza che aveva introdotto le restrizioni e che è scaduta il 15 giugno. Dunque si può entrare senza limitazioni in Sardegna. Cosa bisogna sapere.

Finalmente liberi di andare in Sardegna, senza più obbligo di tampone negativo o di certificato vaccinale o di guarigione dal Covid. L’isola di fatto aveva imposto l’obbligo di Green pass sul suo territorio, limitando la libertà di circolazione, nonostante fosse in zona gialla a metà maggio e in quella bianca da inizio giugno. Mentre secondo le regole previste dal Governo nel decreto riaperture, il Green pass servirà solo per spostarsi nelle regioni rosse o arancione (al momento nessuna).

Ora, però, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale e del drastico calo dei contagi, con quasi tutta Italia che sta per entrare in zona bianca, le restrizioni non hanno più senso.

Il provvedimento con le limitazioni agli ingressi sull’isola, che aveva deciso di tutelarsi, dopo il brusco passaggio dalla zona bianca a quella rossa in marzo, era stato introdotto nella seconda metà di maggio e poi prorogato il 31 maggio fino al 15 giugno. Ora è decaduto e tutti i turisti potranno sbarcare liberamente sull’isola, sia con l’aereo o il traghetto, e godersi le vacanze.

Inoltre, viene meno anche la norma che obbligava i gestori di bar e ristoranti di misurare uno spazio di venti metri cubi d’aria per ogni cliente nei locali al chiuso. Una misura che aveva sollevato molte proteste, oltre ad essere impossibile da far rispettare. Ora, anche in Sardegna si applica la regola della zona bianca che prevede un numero massimo di 6 persone non conviventi al tavolo nei locali al coperto.

