Le previsioni meteo per i prossimi giorni: quando arriva il gran caldo sull’Italia. Le temperature attese a giugno

Il caldo quest’anno si è fatto attendere molto ed è riuscito perfino a fare clamorose marce indietro. Ora però il caldo dell’estate è arrivato con l’intenzione di restare a lungo. Anzi è pronto già a farci rimpiangere quelle giornate fresche. Sta arrivando infatti secondo le previsioni meteo un’ondata bollente dall’Africa che porterà le temperature oltre i 40 gradi.

Secondo gli esperti vivremo il giugno più caldo della storia. Mai infatti nel primo mese dell’estate di sono verificate temperature così alte e così a lungo. Già in questi giorni stiamo sperimentando temperature leggermente più alte della media, ma quello che arriva sarà senza confronti.

Quando arriva l’ondata bollente: temperature record

Il clima sull’Italia è prettamente estivo e abbiamo già sperimentato, almeno in parte, quella che sarà la caratteristica dell’estate 2021 ovvero caldo intenso alternato a forti precipitazioni. Ma tutto sommato, tranne qualche puntata troppo in alto, eravamo nella media del periodo e ci stavamo avvicinando gradatamente – nel senso di abituarci – all‘estate rovente pronosticata da più parti.

Ma per gli esperti stiamo vivendo una propria e vera escalation bollente che ci porterà a registrare temperature fuori dall’ordinario per giugno. Tanto che questo sarà il giugno più caldo di sempre.

La settimana appena iniziata sarà calda come indicato dalle previsioni meteo e finirà rovente. Per i meteorologi da venerdì 18 giugno arriverà sull’Italia una massa d’aria caldissima dall’Africa che investirà tutta Italia e che farà registrare picchi oltre i 40 gradi in diverse zone del Paese. E non andrà meglio nemmeno di notte per via della grande afa che renderà le notti tropicali.

Le temperature da record: dove farà più caldo

L’aria dal Sahara che arriverà da venerdì 18 e aumenterà d’intensità nell’arco del fine settimana interesserà dapprima la Sardegna dove i termometri nelle aree interne toccheranno i 42 gradi, anche in Sicilia nelle zone non costiere e nella provincia di Foggia in Puglia le temperature arriveranno a 40 gradi. Ma non sarà una questione solo del Sud: anche in Val Padana la colonnina di mercurio schizzerà in alto attestandosi sui 38 gradi specie nella provincia di Bologna e di Ferrara.

Altrove non andrà molto meglio: a Firenze sono attesi 36 gradi, 35 invece a Roma e 34 a Perugia, 32 a Milano e buona parte del Nord. Al Settentrione però già si muove una perturbazione che investirà il Piemonte, dove le temperature non andranno oltre i 30 gradi, proprio nel weekend. Anche la Lombardia dovrà fare i conti con il maltempo a partire dalla serata di domenica 20 giugno.

Insomma l’estate 2021 mostra la sua faccia più aggressiva con temperature incandescenti e forti temporali. Ed è solo un assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi mesi.