Dove vive Orietta Berti? La villa è sorprendente, anche per le sue collezioni

La casa di Orietta Berti è un sogno ad occhi aperti. Ma non mancano le stranezze come una collezione di puffi!

Ammettiamolo: Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza. Dal Festival di Sanremo, a oggi, la super cantante è praticamente tornata ad essere sulla cresta dell’onda. Complici un po’ di gag e un po’ di gaffe fatte dalla cantante, oggi è un’icona. E la sua canzone con Achille Lauro e Fedez, l’ha fatta letteralmente volare! Ma siamo sicuri di sapere proprio tutto su Orietta Berti? Ad esempio, voi sapete dove abita con il marito Osvaldo?

Dove abita Orietta Berti? La sua casa in Emilia

Durante la pandemia Orietta Berti ha aperto le porte della sua meravigliosa villa ai suoi fan. Un po’ grazie alle interviste, un po’ tramite i social, abbiamo scoperto alcuni angoli della sua abitazione da sogno.

La prima cosa che sappiamo è che si trova a Montecchio, un piccolo paese a due passi da Reggio Emilia. Qui Orietta vive con il marito Osvaldo e non si fanno mancare niente! Dal giardino da sogno, enorme e super curato, ad una casa ricca di elementi di antiquariato unici nel loro genere.



mille, la canzone di orietta berti con achille lauro e fedez

Le collezioni nella villa di Orietta Berti sono da capogiro

Orietta Berti nella sua casa infatti ha delle collezioni molto particolari. Dalle bambole, passando per dei Crocifisso e delle acquasantiere per poi finire con una collezione di miniature dei Puffi. Proprio l’aspetto del collezionismo la fa da padrona nella sua casa pazzesca, con bene placito di Osvaldo! I due del resto condividono insieme una intera vita e se non avesse approvato le collezioni di Orietta sarebbe stata dura andare avanti! Ma non finisce qui. Assieme a Osvaldo e Orietta vivono anche nove gatti e due cani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Insomma, la villa di Orietta Berti, al top in classifica con Mille, la canzone realizzata insieme a Fedez e Achille Lauro, è meravigliosa. Ciò che invidiamo di più? Forse il giardino gigantesco e infatti i fan, ad ogni foto postata, reagiscono con gioia e commenti positivi.