La Puglia non è solo Salento ma ci sono tanti altri luoghi stupendi da vedere, come Margherita di Savoia une vera e propria perla che ha tantissime cose da offrire a chi vuole trascorrere una vacanza stupenda e anche economica. Ecco perché vi consigliamo di andare assolutamente.

A soli 15 km da Barletta, esiste un mare di cristalli di sale che si allunga sulla costa adriatica. Questo luogo magico è Margherita di Savoia, tra le cittadine più affascinanti della Puglia di Federico II.

Comune pugliese della provincia di Barletta-Andria-Trani, Margherita di Savoia è una località che offre davvero numerose attrazioni, un mare splendido e permette a chiunque di fare una bella vacanza senza spendere cifre altisonanti. In questo articolo vi consigliamo cosa vedere e perché bisogna assolutamente andarci almeno una volta nella vita.

Margherita di Savoia, patria delle Saline più grandi d’Europa

Sicuramente meno popolare di altri luoghi della Puglia, come il Salento, Margherita di Savoia è ugualmente meravigliosa e offre molteplici occasioni di svago, culturali e enogastronimche.

Uno dei simboli principali di questa località sono le Saline, tra le più grandi d’Europa: un vero e proprio percorso naturalistico che si snoda dalle candide montagne di sale alla zona umida tra Margherita, Trinitapoli e Manfredonia, tra le più estese in Italia, riserva naturale dal 1977.

Si sviluppa per ben 20 km lungo la costa su di un’area di circa 4500 ettari. Produce annualmente circa 5 milioni di quintali di sale, che poi viene venduto in tutto il mondo.

La Salina è visitabile solamente attraverso visita guidata da prenotare telefonicamente o visitando il sito web. Se non è possibile effettuare la visita guidata, si può visitare il Museo Storico della Salina di Margherita di Savoia, dove sono esposti circa 1000 reperti archeologici di epoca industriale, come gli attrezzi per la raccolta e la lavorazione del sale e strumenti metereologici.

La zona umida delle Saline, risorsa molto importante

La Zona Umida della Salina di Margherita di Savoia è stata dichiarata di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, risorsa di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del territorio, oltre che un grande richiamo turistico. Questa è un’ area protetta di circa 4000 ettari in gran parte incontaminata, in cui potete vedere anche i bellissimi fenicotteri, ma è anche dimora di più di 200 specie di uccelli acquatici.

Anche qui è possibile prendere parte a visite guidate organizzate, che hanno inizio all’interno del Villaggio dei Salinieri e proseguono poi lungo le rive della Salina, con attività di birdwatching e scoperta della natura e dell’agricoltura della zona.

Le spiagge e le terme di Margherita di Savoia

Ovviamente, in Puglia una delle prime attrazioni è il mare, come anche qui, dove ci sono spiagge ampie di sabbia con un’acqua cristallina. Quindi, per tutti gli amanti del sole e del mare, a Margherita di Savoia non manca niente per trascorrere una vacanza di relax e tintarella.

Inoltre, molto famose le terme che si trovano in questo comune. Questo è uno dei più antichi insediamenti termali di tutta Europa, perfetto per trascorrere le proprie vacanze tra mare e spa, trattamenti benessere e fangoterapia. Lo stabilimento termale, inoltre, utilizza per i suoi trattamenti i fanghi e le acque della Salina, caratteristica che lo contraddistingue da tanti altri stabilimenti italiani.