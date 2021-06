Queste sono le 10 città dove si vive meglio al mondo. E l’Italia?

La top 10 delle città con la miglior qualità della vita. Ma l’Italia non c’è: ecco perché e quali sono le città premiate.

La qualità della vita è, senza dubbio, un parametro importante che si prende in considerazione quando si vuole vivere in una città piuttosto che in un’altra. Ma non solo, sapere quali sono le città dove si vive meglio è un’informazione curiosa per tutti e, analizzare i singoli parametri e confrontarli con la propria città, diventa un termine di paragone importante.

E quindi per questo 2021, quali sono le città più vivibili secondo l’annuale classifica dell’Intelligence Unit dell’Economist?

Italia, le sue città assenti dalla top 10

Tanto per iniziare vi avvisiamo. Nella top 10, non c’è nessuna città italiana. La prima che incontriamo è Roma, piazzata al 57esimo posto. Nessun primato insomma per le città italiane che cedono il passo a moltissime realtà australiane che, invece, sono aggiudicate posti piuttosto alti in classifica!

In realtà, a ben vedere, è andata male a tutta l’Europa. Basti guardare a Vienna, considerata al top per 2 anni di fila, oggi scivolata al 12esimo posto. Un duro colpo dovuto, molto probabilmente, alla pandemia, alle restrizioni e alla gestione di questo anno così difficile e particolare.

I parametri per stilare la classifica

Per stilare questa classifica, come sempre, sono state analizzate 140 città secondo 30 differenti parametri suddivisi per categorie: cultura, ambiente, sanità, economia, istruzione e infrastrutture.

Le 10 città dove si vive meglio

Al primo posto quest’anno troviamo Auckland in Nuova Zelanda. Qui, le politiche di contenimento della pandemia hanno funzionato benissimo e le restrizioni sono state eliminate in pochissimo tempo grazie alla chiusura della frontiera. Al secondo posto c’è Osaka, al terzo invece medaglia di bronzo per Adelaide che, come altre città dell’Australia, ha gestito al meglio la pandemia da Coronavirus. Wellington, in Nuova Zelanda, e Tokyo si posizionano invece pari merito alle quarta posizione.

Seguono nella classifica Perth, Zurigo, Ginevra, Melbourne, Victoria e Queensland. L’Australia quindi si posiziona benissimo in questa classifica delle città con la miglior qualità della vita. Il tutto però, va detto, grazie alla politica di chiusura delle frontiere che ha permesso ai cittadini di continuare a vivere la propria vita in una condizione di quasi totale normalità.