Dove si trova Bruno Barbieri? L’indizio fa scatenare i fan di Masterchef

La foto postata da Bruno Barbieri su Instagram svela ai fan una succosa anticipazione!

Tutti amano Masterchef. È inutile negarlo! Non solo per il format della gara, ma anche per i giudici del programma che sono entrati ormai nel nostro cuore. Tra loro sicuramente Bruno Barbieri è uno degli chef più apprezzati insieme a Antonino Cannavacciuolo.

E proprio lo chef bolognese ha postato una foto su Instagram super esplicativa che nasconde, si fa per dire, un indizio non troppo velato per i fan. Dove si trova Bruno Barbieri? Negli studi di Masterchef.

La foto di Barbieri sullo stemma di Masterchef

Generalmente Masterchef Italia va in onda su Sky nella nuova edizione, intorno a dicembre. Ma le riprese e i casting per trovare i concorrenti più talentuosi del talent culinario iniziano ben prima. Quando? Probabilmente ora. E lo abbiamo capito grazie alla foto di Bruno Barbieri che ritrae un suo piede sopra all’iconico stemma di Masterchef.

Dove sia di preciso? Presumibilmente negli studi di Milano dove vengono registrate gran parte delle puntate del programma, ma non sappiamo niente di più. I profili social di Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo tacciono e quindi l’unica anticipazione che abbiamo sulla nuova edizione di Masterchef arriva proprio da Bruno Barbieri e dal suo profilo Instagram.

Anticipazioni Masterchef 11: casting e data di inizio

Quella del 2021 sarà l’edizione numero 11 di Masterchef Italia. Un format che ormai da tantissimi anni tiene compagnia agli italiani, facendoli appassionare sempre di più al mondo della cucina. Non stupisce quindi il fatto che sempre più aspiranti cuochi decidano di partecipare alle selezioni del programma. I casting di Masterchef, da quanto vediamo sul sito, sembrano essere ancora aperti. Quindi, molto probabilmente, Bruno Barbieri sta lavorando “dietro le quinte” del reality culinario con i suoi colleghi, Antonino e Locatelli.

Insomma, precisamente ancora non sappiamo cosa succederà nella nuova edizione di Masterchef Italia 11, ma sembra chiaro che i nomi dei giudici sono confermati e che il sodalizio, Barbieri, Cannavacciuolo, Locatelli sia quasi più forte dell’iniziale trio Barbieri, Cracco, Bastianich.