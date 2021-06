Vite al Limite e Poi, Angie J dove vive oggi? Come sta e come è diventata

Dove vive oggi Angie J, Angela Marie Dunham di Vite al Limite protagonista dello spin off Vite al Limite e poi? Ecco dov’è oggi e come è diventata.

Dove è finita Angie J. la protagonista di Vite al Limite e Poi che stiamo vendendo in tv in questi giorni? Il suo vero nome è Angela Marie Dunham, ma per tutti i telespettatori che si sono appassionati al programma di Real Time è solo Angie J. Dopo il percorso dal Dottor Nowzaradan nella sua clinica a Houston, dove vive oggi la paziente? E come è diventata dopo il dimagrimento?

Vite al limite, la storia di Angie J

Angie J era stata vittime di violenze e abusi sessuali quando era piccola. Una storia purtroppo comune a molti dei protagonisti di Vite al Limite. Così, per colmare quel vuoto e quel dolore la donna ha iniziato a mangiare. Ma non solo, per silenziare il dolore si è anche infilata nel mondo della droga.

Angie J quando arriva dal dottor Nowzaradan a Houston nella sua clinica, pesava più di 300 chili e non sembrava proprio voler sottostare ai consigli del medico. Figuriamoci seguire la dieta in modo preciso. Solo verso la fine del programma ha iniziato a perdere peso e a prendersi veramente cura di stessa.

Dove vive oggi Angela di Vite al Limite?

Oggi Angie J di Vite al Limite è dimagrita moltissimo e ha letteralmente cambiato vita. Sappiamo che grazie ad una raccolta fondi, dopo il programma, si è trasferita dall’Ohio a Houston, in Texas, proprio per seguire da vicino il programma del Dottor Nowzaradan. Nonostante la raccolta fondi del 2019 non sia andata per il meglio, Angela è riuscita comunque a trasferirsi. Sembra che abbia anche trovato l’amore con William Thompson come leggiamo sul suo profilo Facebook.



come è diventata oggi angie j

Anche se sembra essere molto dimagrita e soprattutto nettamente più felice e in forma, una delle ultime foto postate su Instagram da Angela vede il tag a Cuyahoga Falls, una città della contea di Summit, in Ohio.

Sembra quindi che Angie J sia tornata a casa e non sia più a Houston. Forse però perché il suo percorso in Texas con il Dottor Nowzaradan è terminato.