Voli low cost per l’estate: le offerte di Vueling. Le occasioni da non perdere. Tutto quello che bisogna sapere.



Con l’avvicinarsi del periodo delle vacanze continua a crescere l’offerta di voli low cost per l’estate. Occasioni da prendere subito per partire per un meritato periodo di riposo e svago dopo un anno difficile.

Da ultimo vi segnaliamo le nuove offerte di Vueling per viaggiare in Italia e all’estero, con tante occasioni di voli scontati. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Voli low cost per l’estate: le offerte di Vueling

Crescono le opportunità di viaggio, anche a basso prezzo, in un’estate che dovrebbe essere più tranquilla dal punto di vista della pandemia. I contagi in forte calo in Italia e l’avanzamento della campagna vaccinale dovrebbero darci qualche sicurezza in più.

In questo scenario, decisamente più positivo di quello dello scorso anno, le compagnie aree hanno aumentato i collegamenti e anche le promozioni a tariffe super scontate.

Qui di seguito vi riportiamo le ultime offerte della compagnia aerea spagnola Vueling.

Dall’aeroporto di Bari partono voli scontati per: Barcellona da 28,99 euro (sola andata, con ritorno da 86,98 euro), Bilbao da 62,98 euro (in connessione) e Madrid da 71,99 euro (in connessione).

Da Bologna sono in offerta i seguenti voli per: Barcellona a 9,99 euro, Ibiza a 52,98 euro (in connessione) e Parigi a 57,98 euro (in connessione). Anche dagli scali di Cagliari e Olbia parte un volo diretto e scontato per Barcellona a 26,99 euro.

Dall’aeroporto di Catania sono in offerta voli per: Firenze da 30,99 euro (sola andata), Barcellona a 35,99 euro, La Coruna a 66,98 euro (in connessione).

Da Firenze partono voli in offerta per: Catania da 30,99 euro, Barcellona a 34,99 euro, Siviglia da 70,98 euro (in connessione).

Dallo scalo di Genova sono in offerta voli per: Barcellona a 24,99 euro, Ibiza a 61,98 euro e Madrid a 61,99 euro (entrambi in connessione).

Da Lampedusa parte un volo per Roma a 34,99 euro e uno per Barcellona a 86,98 euro (in connessione).

Dall’aeroporto di Milano Malpensa parte un volo per Barcellona da 20,99 euro, un volo per Ibiza da 26,99 euro, uno per Bilbao da 23,99 euro e un volo per Valencia da 51,98 euro.

Da Napoli sono in offerta i seguenti voli: Barcellona da 19,99 euro, Ibiza da 52,98 euro e Madrid da 56,99 euro (entrambi in connessione).

Dall’aeroporto di Palermo partono voli scontati per: Firenze da 34,99 euro, Barcellona da 35,99 euro e Bilbao da 69,98 euro (in connessione).

Dallo scalo di Pisa partono voli in offerta per: Barcellona da 24,99 euro, Ibiza da 55,98 euro e Madrid da 63,99 euro (sempre in connessione).

Da Roma Fiumicino sono in offerta voli per: Barcellona da 26,99 euro, Alicante da 29,99 euro, Dubrovnik da 29,99 euro e Palma De Maiorca da 34,99 euro.

Da Venezia Marco Polo partono voli scontati diretti a: Barcellona da 22,99 euro e Madrid da 58,46 euro.

In caso di cancellazione

Il volo si può prenotare con tranquillità perché in caso di cancellazione anche Vueling, come le altre compagnie aree, prevede un rimborso o un voucher su un nuovo volo da prenotare in un momento successivo. In particolare, la compagnia aerea propone ai suoi clienti il Credito di Volo, un’assicurazione che permette di mettere da parte il denaro versato per una prenotazione cancellata, da spendere in futuro.

Inoltre, il Credito di Volo premette di salvare la differenza in denaro della nuova prenotazione se il costo di questa dovesse essere inferiore alla prima.

