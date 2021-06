By

La classifica 2021 dell’Economist sulle città dove si vive meglio al mondo. Ecco la top ten della migliore vivibilità. Male l’Europa, malissimo l’Italia

C’è un prima e un dopo Covid. Il prima ci raccontava che le città migliori al mondo fossero in buona parte in Europa e che Vienna era la città migliore di tutte. Il dopo Covid, ovvero com’è il mondo dopo un anno di pandemia, ci dice tutt’altro. L’annuale classifica dell’Economist sulle città in cui si vive meglio al mondo ci racconta infatti di quelle città e nazioni che hanno resistito e gestito meglio gli effetti dell’emergenza sanitaria.

Quest’anno il Global Liveability Index ha preso in considerazione anche altri criteri oltre ai consueti per giudicare il livello di qualità della vita. Ed è stato questo che ha fatto scivolare verso il basso tutte le città europee, ovvero le più colpite dalla pandemia di coronavirus.

Le città migliori in cui vivere: la classifica 2021

La classifica 2021 delle città in cui si vive meglio al mondo ha analizzato 140 città, valutando 30 indicatori suddivisi in cinque categorie (vita culturale, ambiente, istruzione, trasporti, stabilità e sanità). Per ogni aspetto viene assegnato un punteggio da 0 a 100.

La classifica di quest’anno è caratterizzata dagli effetti della pandemia e premia quelle città che hanno avuto più forza per rialzarsi, hanno gestito meglio le chiusure, ma che hanno avuto anche la fortuna di essere meno toccate dal virus.

Al primo posto delle città in cui si vive meglio al mondo 2021 c’è Auckland, la capitale della Nuova Zelanda, con 96 punti, mentre all’ultimo posto c’è Damasco, capitale della Siria, con un punteggio di 26.5.

Nella top ten per l’Europa si trovano solo le svizzere Zurigo e Ginevra. Vienna, che per due anni ha dominato la classifica, è scesa al 12esimo posto. Male anche la Germania che è quella le cui città sono scivolate più in basso. Anche il Canada che prima aveva ben 3 città nelle prime dieci è scivolata ora al 16esimo posto con Vancouver.

L’Italia si trova al 57esimo posto con Roma.

Le prime dieci città per qualità della vita

Auckland, Nuova Zelanda Osaka, Giappone Adelaide, Australia Wellington, Nuova Zelanda Tokyo, Giappone Perth, Australia Zurigo, Svizzera Ginevra, Svizzera Melbourne, Australia Brisbane, Australia

La città in cui si vive meglio al mondo: Auckland

La capitale della Nuova Zelanda, Auckland è dunque la città migliore in cui vivere per il 2021. Un traguardo raggiunto anche grazie ad un’eccellente gestione della pandemia, facilitato ovviamente dalla posizione geografica del Paese e dal numero esiguo di abitanti, poco meno di 5 milioni. La capitale Wellington ne ha circa 500 mila, Auckland un milione e mezzo.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in tutto il paese ci cono stati appena 26 morti per Covid e dallo scorso 28 febbraio non si sono registrati nuovi casi. Le scuole sono rimaste sempre aperte.

Dopo le iniziali rigidissime restrizioni Auckland ha progressivamente riaperto, tanto che ha ospitato la Coppa America e si sono tenuti concerti con migliaia di persone (e senza mascherina). La ritrovata normalità è però off limits per gli stranieri. Le frontiere neozelandesi sono ancora chiuse per il turismo e sono ammesse pochissime eccezioni ai non residenti.

Cosa vedere e fare ad Auckland

Ma al di là della pandemia le cose ad Auckland non andavano male nemmeno prima. L’anno scorso infatti era 12esima in classifica forte di servizi eccellenti e una grande attenzione ambientale. D’altronde in questo Paese la natura la fa da padrone.

Auckland sorge su un territorio vulcanico, si trova sul mare e nei dintorni si può ammirare quella natura incontaminata che rende incredibile la Nuova Zelanda. In città c’è un equilibrio fra un presente tecnologico e cosmopolita rappresentato iconicamente dalla Sky Tower e da Queen Street, dalla natura con i suoi parchi e spiagge e dalla cultura maori e polinesiana che vive non solo nei musei ma in tante tradizioni.

Vivere ad Auckland vuol dire passare una giornata in spiaggia, passare un weekend alla scoperta di grotte e ammirare vallate verdeggianti da ‘Signore degli Anelli’ e passare serate fra locali, ristoranti e teatri.

Probabilmente la classifica 2022 racconterà ancora un’altra storia, di quella che ci auguriamo sia la gestione del ritorno a una situazione di normalità. Ma se intanto avete in serbo di trasferirvi (frontiere aperte permettendo) sapete quali sono le città in cui adesso si vive meglio al mondo.