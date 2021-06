Caro mare, quanto mi costi! Prezzi in aumento per l’estate 2021. Tutto quello che bisogna sapere.

Questa estate aumenteranno le persone che andranno in vacanza e anche i prezzi. In particolare gli aumenti riguarderanno le località di mare e gli stabilimenti balneari. Si pagherà di più per ombrellone e lettino.

Le tariffe, in particolare, saliranno di più sul litorale tirrenico. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Vacanze estate 2021: dove andranno gli italiani

Caro mare: prezzi in aumento per l’estate 2021

Prezzi in aumento già nel mese di giugno negli stabilimenti balneari in Italia. Sarà un “caro mare” in tutti i sensi quello dell’estate 2021. A rilevarlo sono alcune indagini, tra cui quella di IRCAF – Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione.

Nella sua terza indagine sul costo dei bagni, l’Istituto ha preso in considerazione il costo di un ombrellone e due lettini nelle settimane di inizio della stagione estiva dal 12 al 19 giugno (sette notti). L’indagine ha preso in esame un campione di 45 stabilimenti balneari, distribuiti sul territorio nazionale, in tutte le 15 Regioni italiane affacciate sul mare e nelle località più rinomate e frequentate.

Gli intervistati che hanno risposto al sondaggio, condotto a fine maggio, hanno riferito aumenti medi del 4,11% per il costo giornaliero di un ombrellone e due lettini e del 13,60% per il costo settimanale, a giugno, rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per un giorno festivo, la spesa media è di 21,79 euro; mentre per la spesa media settimanale si arriva a 135,97 euro.

Tirreno e Adriatico

Esistono, poi, notevoli differenze tra litorali. Sul Mar Tirreno e sul Mar Ligure gli stabilimenti sono decisamente più cari rispetto a quelli sul Mar Adriatico e anche sullo Ionio.

Negli stabilimenti sulle spiagge dell’Adriatico, un ombrellone con due lettini a giugno per una giornata costano in media 15,92 euro e per una settimana 96,94 euro. Rispetto allo scorso anno il costo è salito di 3,04 euro (+3,24%) per una settimana e invece è sceso di 2,04 euro (-11,34%) per il giornaliero.

Sul Tirreno e Mar Ligure il costo medio giornaliero è di 28 euro, con un aumento di 3,79 euro (+15,65%) dall’anno scorso; mentre per il settimanale la spesa è di 177,29 euro, con un aumento di 28,18 euro (+18,90%).

L’aumento medio del costo settimanale di un ombrellone e due lettini è sei volte maggiore sul Tirreno in rapporto al costo sull’Adriatico e allo Ionio.

La spesa media di uno stabilimento balneare sul Tirreno è del 75% in più per il giornaliero e dell’82% per il settimanale rispetto alla spesa media sul mare Adriatico

L’indagine IRCAF: www.ircaf.it/ircaf_ricerche/turismo_ircaf/indagine_ombrellone_2021/Indagine_stabilimenti_balneari_06_2021

Il mare ci rende felici, come sostengono diversi studi, ma si fa pagare.