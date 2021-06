Caraibi? No Italia! Ecco la spiaggia più bella d’Italia

By

Se siete alla ricerca di una spiaggia da sogno che vi faccia sentire ai Caraibi o alle Maldive non dovete andare dall’altra parte del mondo: è in Italia!

Caraibi? Maldive? Hawaii? No, grazie…noi amiamo l’Italia e preferiamo le nostre spiagge! Già perché rimanendo nel nostro Paese non è che si rinuncia ad un mare da sogno o a spiagge mozzafiato, anzi.

In Italia infatti si trova una delle spiagge più belle d’Europa, si tratta di Cala Brandinchi, in Sardegna, Italia. La Sardegna d’altronde è una delle regioni con alcune delle spiagge più belle non solo del nostro Paese, ma di tutto il il Continente dove potete trovare spiagge migliori dei Caraibi

Dove si trova la spiaggia più bella d’Italia: Cala Brandinchi

Cala Brandinchi, che si trova nella località di Capo Coda Cavallo, nel comune di San Teodoro, è soprannominata la piccola Tahiti perché fra il verde della pineta, l’azzurro dell’acqua e il bianco della sabbia ricorda paesaggi esotici. I fondali sono bassi, il mare limpidissimo e la sabbia soffice ed è facilmente raggiungibile da San Teodoro.

La spiaggia è adatta ai bambini per via dei bassi fondali ed è fornita di ogni servizio: dal parcheggio anche per camper, al noleggio di ombrelloni e natanti, all’hotel con bar e ristoranti.

Come ci si arriva?

Vi state chiedendo come arrivare nella spiaggia più bella d’Italia? È molto semplice: dovete seguire le indicazioni per Capo Coda Cavallo, dopo 1 km girare a destra in una strada bianca che vi porterà a Cala Brandinchi. L’area comunque è disseminata di cartelli e di indicazioni che vi aiuteranno a raggiungere la meta e grazie al navigatore sarà un gioco sa ragazzi!

Le altre spiagge nei dintorni

Nella zona si trova anche la splendida spiaggia Lu Impostu collocata tra il promontorio di punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo. I fondali bassi e sabbiosi, di una sabbia finissima, danno all’acqua riflessi e colorazioni straordinarie. A fare da cornice dietro l’arenile, una distesa di ginepri, gigli selvatici, cardi marini preceduta da dune di sabbia candida.

Ora che avete scoperto qual è la spiaggia più bella d’Italia, almeno per noi di Viagginews, non resta che prenotare la propria vacanza in Sardegna e andare alla scoperta di Cala Brandinchi, una meraviglia naturale unica nel suo genere!