Liguria low cost in estate: 3 mete super economiche

Dove alloggiare in Liguria per una vacanza economica, ma bellissima.

La Liguria è senza dubbio una delle località più interessanti per una vacanza al mare. Le sue spiagge sono molto particolari e uniche nel loro genere per via della conformazione territoriale. Il mare è a due passi dalle montagne e in tutta la Liguria in estate si possono scegliere delle spiagge adatte ad ogni tipo di gusto: sabbia, sassi o scogli. Attrezzate o libere. Affollate o isolate.

Ma soprattutto in Liguria se sapete scegliere bene ci sono delle località più low cost di altre dove fare una vacanza a basso budget!

A due passi dalla Francia: Imperia low cost

Per una vacanza economica in Liguria la prima cosa da fare è evitare alcune delle località più rinomate e affollate. Questo non significa certo perdersi le bellezze della Regione, anzi. Un esempio per un viaggio economico è scegliere ad esempio Imperia. Si trova a due passi da Sanremo, famosa per l’omonimo Festival, ed è un ottimo punto di partenza per visitare borghi storici come Triora o Cervo. Le spiagge a Imperia sono molte e potrete scegliere quelle libere godendo di un risparmio economico ma anche di molta bellezza.

Dove alloggiare per visitare le 5 Terre low cost

Spostandosi invece verso Genova, per un viaggio a basso budget dovete evitare le Cinque Terre, ma alloggiare invece nelle vicinanze. Una scelta interessante potrebbe essere quindi Lavagna. Città piccola, fuori dalle rotte più popolari, ma allo stesso tempo perfetta per andare al mare in giornata in alcune delle aree più belle della zona. In poco tempo e con il treno potrete raggiungere le Cinque Terre, senza spendere praticamente niente. Oppure ammirare Sestri Levante e la Baia del Silenzio.

Liguria a basso budget dormendo a Vado Ligure

Tornando poi verso ponente una zona molto ambita è quella di Bergeggi con le riserve marine e naturali. Alloggiare qui è costoso, ma se prendete casa a Vado Ligure in circa mezz’ora di auto potrete raggiungere Noli, Bergeggi stessa e tutte le meravigliose calette che punteggiano la costa. Il tutto con un notevole risparmio economico!

Ecco allora che una vacanza low cost in Liguria è possibile e soprattutto a portata di mano per godersi le meraviglie di questa regione senza spendere troppo!