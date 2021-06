Apre il bar di Chiara Ferragni in collaborazione con Nespresso. Dove si trova, cosa si mangia e quanto costa.

Chiara Ferragni apre un bar a Milano in collaborazione con Nespresso. Si tratta di un temporary bar che rimarrà a disposizione dei fan di Chiara fino al 18 luglio per poi sparire. Bisogna quindi affrettarsi per scoprire questo nuovo locale che, ci scommettiamo, diventerà il più cool della città in pochissimo tempo. Ma come è nato questo bar della Ferragni insieme a Nespresso? Dove si trova? Che prezzi ha e soprattutto, cosa si mangia e si beve?

Dove e per quanto sarà aperto il bar di Chiara Ferragni?

Il temporary bar di Chiara Ferragni e Nespresso rimarrà aperto dal 10 giugno al 18 luglio. I giorni necessari per lanciare e sponsorizzare la nuova partnership commerciale tra la moglie di Fedez e la casa produttrice di caffè. Gli orari sono dalle 10 alle 24 e si può sia fare colazione, che un brunch, il pranzo, l’aperitivo o la cena. A disposizione dei clienti anche dei tavolini all’aperto. Dove? A due passi dal Duomo di Milano, in piazza del Carmine 1.

A pranzo con la Blond Salad di Chiara

Cosa si mangia e cosa si beve? In realtà un po’ di tutto. Ci sono prodotti normalissimi, ma gli amanti di Chiara Ferragni in questo bar potranno provare dei piatti che lei ama come l’avocado toast e, ovviamente, la Blonde Salad. Ossia l’insalata iconica che ha dato il via alla carriera spumeggiante della Ferry! In ultimo potete anche assaggiare il caffè “alla Chiara”. Ossia freddo, con una nota di cocco e un colore leggermente rosato.

Se vi state chiedendo quali sono i prezzi per i piatti e le bevande di Chiara Ferragni nel suo temporary bar di Milano sappiate che siamo nella norma. Infatti tutti i piatti “classici” hanno prezzi perfettamente in linea con Milano e il quartiere. Come riporta Gossip e Tv la cosa che sembra costare un po’ di più è la blonde salad a 15 euro (ma non conosciamo gli ingredienti) e il caffé di Chiara che costa invece sei euro.