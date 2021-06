Un anno da turista gratis in giro per il mondo: l’offerta di Airbnb.

Occasione da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo: vivere un anno da turista in giro per il mondo con alloggi pagati. Si tratta della straordinaria offerta lanciata da Airbnb.

Il portale di affitti di case per le vacanze e i viaggi brevi mette a disposizione questa eccezionale proposta per 12 viaggiatori. I partecipanti potranno essere accompagnati.

L’offerta si chiama “Vivi ovunque, con Airbnb” e viene presentata sul portale del sito come “un’opportunità unica per fare del mondo la tua casa per un anno”. Ecco in cosa consiste l’offerta.

Il noto portale di affitto brevi Airbnb, che negli anni ha cambiato il modo di soggiornare durante i viaggi, propone una delle sue esperienze straordinarie, l’occasione di trascorrere un anno da turista gratis, o quasi, in giro per il mondo, fermandosi negli alloggi della rete Airbnb. I viaggiatori avranno l’alloggio pagato, con la possibilità di conoscere tanto luoghi diversi ma senza dover rinunciare radicalmente alla propria vita.

I fortunati che saranno selezionati, infatti, potranno portare fino a 3 accompagnatori, la loro famiglia, e continuare a lavorare da remoto negli alloggi dove soggiorneranno, come stanno già facendo ora e come hanno imparato a fare durante la pandemia.

L’offerta è rivolta a 12 viaggiatori che saranno selezionati da Airbnb.