La Spagna introduce il green pass e anticipa tutti. Le ultime notizie.

Prima del certificato europeo e soprattutto di quello italiano, tanto annunciato, arriva il green pass in Spagna. Il documento permetterà ai turisti e agli stessi cittadini spagnoli di spostarsi liberamente sul territorio del Paese. Senza limitazioni né quarantene. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La Spagna introduce il green pass

La Spagna brucia tutti sul tempo e introduce il green pass, il certificato verde che presto consentirà la libertà di movimento in Europa, senza dover sottostare a quarantene o tamponi per chi è stato vaccinato.

Il documento, infatti, attesta la vaccinazione completa oppure l’avvenuta guarigione da Covid-19 o in mancanza la negatività al virus. Il green pass europeo è atteso per la fine di luglio o al massimo il 1° di luglio. Il green pass italiano, invece, era stato annunciato per metà giugno ma rimangono ancora i nodi sulla sua applicazione pratica. Là dove è richiesto, come ad esempio per partecipare ai matrimoni, sarà sufficiente presentare i singoli documenti di avvenuta vaccinazione, guarigione o del teste negativo al coronavirus.

Nel frattempo, alcune regioni della Spagna hanno iniziato a rilasciare il certificato verde (altro nome del green pass), in forma sia digitale che cartacea. Il mese di giugno sarà considerato come un periodo di prova di utilizzo del green pass, come ha spiegato il sottosegretario alla Salute Digitale, Alfredo González. I certificati rilasciati ai cittadini, tuttavia, sono già validi.

Accanto all’emissione di propri certificati verdi, la Spagna riconoscerà anche quelli dello stesso tipo rilasciati dagli altri Paesi membri dell’Unione Europea. Dal 7 giugno, i viaggiatori che provengono dai Paesi UE potranno entrare in Spagna con il green pass rilasciato dal loro Paese. Certificati analoghi saranno riconosciuti anche per chi proviene da un Paese terzo (pensiamo al Regno Unito).

Differenze con il green pass italiano

La differenza con l’Italia, tuttavia, sta nel requisito della vaccinazione. Il certificato verde spagnolo richiede il completamento del ciclo vaccinale e il periodo di almeno 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose, ove richiesta (il tempo necessario per l’immunizzazione). Invece, per ottenere il green pass italiano, come anticipato dalle nuove regole, sarà sufficiente anche la sola prima dose del vaccino anti-Covid ma il pass sarà valido dal quindicesimo giorno successivo alla vaccinazione.

Identico, invece, il requisito della guarigione dalla malattia che deve essere avvenuto entro i 6 mesi precedenti.