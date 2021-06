Love Island con Giulia De Lellis: dov’è l’isola e chi sono i concorrenti?

Tutto quello che occorre sapere per vedere la prima puntata di Love Island Italia 2021.

Inizia oggi, lunedì 7 giugno, Love Island Italia su Discovery +. Si tratta di un programma super atteso: sia per il format, sia per la conduttrice visto che quest’anno è stata scelta Giulia De Lellis. Si tratta di un dating show che si svolge però su un’isola da sogno dove alcuni ragazzi e ragazze single si incontrano e sono pronti a trovare l’amore. Per 2 settimane i protagonisti di Love Island Italia vivranno in una super villa tutti insieme e si procede a eliminazione. Chi non trova l’amore e non si avvicina a qualcuno viene eliminato. Dove si trovano le location di Love Island e chi sono i concorrenti?

Dove si trova la villa di Love Island

La conduttrice di Love Island Italia, come abbiamo detto, è Giulia De Lellis che ha assicurato che i concorrenti sono tutti bellissimi e super agguerriti. Ma dove si trova questa villa da sogno in cui i single si ritroveranno? La location dove è stato girato Love Island Italia è bella quanto il format visto che siamo in Spagna, precisamente a Gran Canaria a due passi dalle coste marocchine e con un panorama da sogno!

Le location del dating show condotto da Giulia De Lellis

Una villa pazzesca, circondata da spiagge e panorami ancora più emozionanti e bellissimi. Questa la cornice della prima edizione di Love Island Italia 2021 e Giulia De Lellis, orgogliosissima e molto emozionata, ha raccontato di essere super orgogliosa di questo programma.

Del resto le Canarie sono un po’ come delle Maldive a due passi da casa. Si tratta di una location meravigliosa, dove fa sempre molto caldo e dove ci si sente proprio immersi in un’atmosfera magica e da sogno. Spiagge bianchissime, scogliere, mare cristallino e panorami sorprendenti anche se spesso molto desertici o rocciosi. Un mix perfetto insomma per creare delle situazioni talmente romantiche da far innamorare chiunque!

Chi sono e da dove vengono i concorrenti di Love Island Italia?

Sono 5 donne e 5 uomini che, dalle prime informazioni, sembrano essere proprio super interessanti.

Antonino : 28 anni, Palermo. Fisico interessante visto che è un puglie agonista. Si definisce molto vivace e pieno di voglia di vivere e di divertirsi.

: 28 anni, Palermo. Fisico interessante visto che è un puglie agonista. Si definisce molto vivace e pieno di voglia di vivere e di divertirsi. Christian : 23 anni, Milano. Originario del Camerun nella vita fa l’istruttore di Zumba e sicuramente porterà tanta energia. Ama sua mamma ed è un super romantico.

: 23 anni, Milano. Originario del Camerun nella vita fa l’istruttore di Zumba e sicuramente porterà tanta energia. Ama sua mamma ed è un super romantico. Denis : 24 anni, Padova. Sportivo e giocatore di basket lascia il suo impegno in nazionale per amore, ma la sua storia finisce e lui non vuole più scendere a compromessi. Oggi fa il modello.

: 24 anni, Padova. Sportivo e giocatore di basket lascia il suo impegno in nazionale per amore, ma la sua storia finisce e lui non vuole più scendere a compromessi. Oggi fa il modello. Cesare : 27 anni, Firenze. Super sportivo, appassionato di moto e gestore di un ristorante. Ama la famiglia che è anche il suo punto di riferimento.

: 27 anni, Firenze. Super sportivo, appassionato di moto e gestore di un ristorante. Ama la famiglia che è anche il suo punto di riferimento. Daniele : 21 anni, Carrara. Originario della Romania arriva in Italia da piccolissimo e ha da poco aperto la sua impresa edile. Dopo una lunga storia d’amore, da qualche anno pensa solo a divertirsi.

: 21 anni, Carrara. Originario della Romania arriva in Italia da piccolissimo e ha da poco aperto la sua impresa edile. Dopo una lunga storia d’amore, da qualche anno pensa solo a divertirsi. Giulia : 23 anni, Roma. Capelli rossi e lentiggini è una vera e propria forza della natura. Piena di energia ha ammesso che quando si innamora diventa una sottona!

: 23 anni, Roma. Capelli rossi e lentiggini è una vera e propria forza della natura. Piena di energia ha ammesso che quando si innamora diventa una sottona! Cristina : 23 anni, Mantova. Insegna twerking e già ci immaginiamo quanta energia e divertimento porterà nella villa. Vuole una storia romantica come quella di mamma e papà.

: 23 anni, Mantova. Insegna twerking e già ci immaginiamo quanta energia e divertimento porterà nella villa. Vuole una storia romantica come quella di mamma e papà. Monica : 24 anni, Roma. Una vera e propria imprenditrice, gestisce la società di famiglia e per dei problemi personali è diventata grande troppo velocemente. Cerca un amore romantico.

: 24 anni, Roma. Una vera e propria imprenditrice, gestisce la società di famiglia e per dei problemi personali è diventata grande troppo velocemente. Cerca un amore romantico. Giulietta : 23 anni, Milano. Modella con un mix di geni russi e napoletani è una vera e propria donna forte e decisa. Si sente molto più adulta rispetto alla sua età e vuole un amore romantico e leggero.

: 23 anni, Milano. Modella con un mix di geni russi e napoletani è una vera e propria donna forte e decisa. Si sente molto più adulta rispetto alla sua età e vuole un amore romantico e leggero. Rebeca: 23 anni, Milano. Vive con la mamma e da quando la sua storia precedente è finita ha perso fiducia negli uomini. Qui vuole l’amore vero.

Ora che sappiamo tutto su cast e location di Love Island Italia 2021 non ci resta che guardarlo non vi pare?