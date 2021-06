Christian Badjang Love Island: da dove viene? Origini, età e Instagram

Da dove viene e quali sono le origini del lovers Christian Badjang di Love Island 2021?

Christian Badjang è uno dei concorrenti che prende parte a Love Island Italia, il dating show condotto da Giulia De Lellis in onda su Discovery Plus. È uno dei partecipanti del programma che ha colpito di più immediatamente il pubblico a casa e, già dalla presentazione, sembra che abbia affascinato molto le ragazze single della villa alle Canarie. Ma chi è Christian? Conosciamolo meglio e scopriamo di più sulle sue origini.

Christian Badjang da dove viene e cosa sappiamo

La prima edizione di Love Island Italia 2021 si prospetta come molto interessante, soprattutto per via dei concorrenti. Giulia De Lellis, la conduttrice, aveva già dato qualche anticipazione dichiarando che sono tutti bellissimi. Come darle torto? Sicuramente Christian Badjang è uno dei single che ha maggiormente colpito le ragazze che partecipano al dating show.

Come mai? Sicuramente la fisicità è la prima cosa che hanno notato tutte le girls! Del resto Christian Badjang di Love Island originario del Camerun è un istruttore di fitness, precisamente di zumba che vive e lavora a Milano. Lo vedremo infatti molto partecipe della vita nella villa, ma ancora non sappiamo se riuscirà a far breccia nel cuore di qualcuna delle single.

Come si definisce Christian di Love Island?

Cosa sappiamo di lui? Si definisce come un ragazzo solare, pieno di energia e di voglia di fare. Da Love Island sembra proprio che voglia trovare l’amore e che voglia superare anche le sue difficoltà nel rimanere fidanzato a lungo. Forse il motivo per cui le relazioni non vanno mai troppo avanti sono legate al suo essere orgoglioso e permaloso? Difficile a dirsi, ma sicuramente durante l’esperienza di Love Island lo scopriremo meglio!

Intanto dal suo profilo Instagram vediamo che quasi tutti gli scatti sono foto che riguardano lui stesso. Del resto nel video di presentazione per Love Island ha dichiarato: “Sono bello, intelligente, perché non provare?”.



Vive a Casorezzo,in provincia di Milano, insieme a sua mamma che definisce come la sua migliore amica, e suo fratello. Che donna piace a Christian Badjang di Love Island? “Se trovassi una ballerina sarebbe il top”. E vedremo!