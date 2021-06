By

La famiglia di Francesco Totti passa l’estate a Sabaudia sul litorale sud di Roma. La sua villa è pazzesca: ecco quanto è stata pagata. Cosa vedere a Sabaudia, le spiagge più belle e lo stabilimento preferito dal ‘Pupone’

A poco più di un’ora di auto da Roma c’è una località che vanta un mare da sogno, spiaggia di dune e macchia mediterranea. Questo luogo è Sabaudia ed ha da sempre attratto vip e celebrità. Questo è il regno estivo dell’ottavo Re di Roma, ovvero di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma passa infatti in questa località le vacanze con sua moglie Ilary Blasi e i suoi figli ed ha da poco acquistato una villa faraonica.

Da anni ormai Totti è un habitué di Sabaudia ed è facile vederlo al suo stabilimento preferito fare la fila per il buffet o giocare a beach volley. La famiglia va spesso anche in spiaggia libera e si fa lunghe passeggiate sul bagnasciuga. D’altronde questo tratto costiero è davvero bello e sono molte le cose da vedere fra Sabaudia, Sperlonga e il Circeo.

La villa di Francesco Totti a Sabaudia



A Sabaudia le ville si susseguono una dopo l’altra sul lungomare, protette da occhi indiscreti da alberi e telecamere. Qui hanno avuto casa o ce l’hanno tuttora divi del cinema, stilisti, esponenti della cultura e politici, e ora tantissimi calciatori. A Sabaudia aveva casa Alberto Moravia, Bernardo Bertolucci e Mario Schifano.

Le case a Sabaudia costano parecchio e le ville fronte mare hanno prezzi esorbitanti solo per pochi eletti. Come la villa di Francesco Totti che si dice sia costata qualcosa come 20 milioni di euro.

D’altronde la villa di Francesco Totti non è una casa qualsiasi ma è una delle ville storiche più belle dell’intero litorale laziale. Si tratta infatti di Villa Volpi, una villa maestosa in vendita da diversi anni e per i quali inizialmente vennero richiesti 33 milioni di euro.

Ilary Blasi fu vista più volte visitare la casa mentre era in vendita, Carlo Verdone disse che la casa di Totti era la più bella che ci fosse. Villa Volpi è stata venduta e nessuna ha osato dire a chi. Dunque non c’è nessuna ufficialità, ma chi vive a Sabaudia non ha dubbi e se gli chiedi quale sia la nuova villa di Totti indica sicuro Villa Volpi.

Com’è Villa Volpi, la casa di Totti a Sabaudia

Villa Volpi, ma ora dovremmo forse dire Villa Totti, è una residenza in stile neoclassico costruita ad inizio 1950 per volere della moglie del Conte Giuseppe Volpi di Misurata colui che ha istituito il Festival del cinema di Venezia, quello della Coppa Volpi, il premio alla miglior attrice porta infatti il suo nome.

La contessa Volpi voleva qualcosa di grandioso e chiese all’architetto Tomaso Buzzi di creare una follia. Così venne fuori questa casa faraonica ispirata alle ville del Palladio, ma più monumentale tanto da assomigliare a un tempio greco.

L’ingresso fronte mare è maestoso con una scalinata che porta a quello che sembra un tempio ellenico con tanto di frontone e colonne in stile doriche. Dal corpo centrale si estendono a destra e sinistra due strutture semi curve con portici.

All’interno appena entrati si è accolti in un immenso salone in marmo e mogano da cui si raggiunge la grande sala da pranzo. Una scalinata porta al primo piano dove si trovano tre grandi camere da letto. Nel lato destro si trova poi la cucina e un’altra sala da pranzo, mentre a sinistra ci sono altre quattro camere da letto, ognuna con bagno privato e balcone affacciato sul mare. E non è finita: ci sono due dependance e un garage.

La spiaggia privata si estende per ben 400 metri, mentre il parco in cui è immersa con alberi e piante tipiche della macchia mediterranea misura oltre 20 ettari.

Cosa vedere a Sabaudia e dintorni

Sabaudia si trova in provincia di Latina ai piedi del Circeo in uno degli angoli più belli della costa laziale. E’ sorta durante quell’opera di bonifica attuata dal regime di Mussolini che interessò tutto il litorale sud. Porta dunque nella sua architettura quello stile razionalista tipico del periodo.

Ma quello che rende speciale Sabaudia è la sua natura e le sue spiagge incontaminate. E’ parte del Parco Nazionale del Circeo e dalle sue spiagge si vede il profilo del promontorio, vanta tre laghi costieri con zone paludose dove è possibile ammirare diversi uccelli, e delle splendide dune di sabbia che sono il suo fiore all’occhiello.

Da vedere a Sabaudia c’è la splendida Villa di Domiziano, un sito archeologico risalente al I secolo d.C. oltre ad altri siti di epoca romana come la fonte di Lucullo e un porto.

Tutto il litorale di Sabaudia è delimitato dalle dune che in alcuni punti, come nel caso della spiaggia della Bufalara, diventano alte anche decine di metri e sono ricoperte da macchia mediterranea.

Le spiagge di Sabaudia

Una delle spiagge più apprezzate è quella di Torre Paola, che si trova sotto una delle antiche torre di avvistamento del Circeo. Qui si trova lo stabilimento Saporetti, uno degli storici lidi frequentato da molti vip e piuttosto costoso.

Più avanti si trova un’ampia porzione di spiaggia libera e dopo inizia il lungomare con un’alternanza di stabilimenti, campeggi e spiaggia libera. Fra i lidi c’è ‘La Spiaggia‘ in cui è spesso stato avvistato Francesco Totti e famiglia.

Oltre il lungomare cittadino risalendo verso Nord si trova la splendida spiaggia della Bufalara, così chiamata perché non è raro imbattersi in mandrie di mucche. E’ un tratto di spiaggia selvaggio che si estende verso Latina e diventa pressoché deserto più si risale verso la città.

Che Villa Volpi sia effettivamente la casa di Francesco Totti a Sabaudia non è dato saperlo con certezza, ma se passeggerete sulla spiaggia di Sabaudia guardando verso il Circeo non potrete non notare un profilo di un tempio greco, ecco quella è la splendida Villa Volpi.