Il Treno di Dante da Firenze a Ravenna: un percorso attraverso gli Appennini, nei luoghi del Sommo poeta. Quando parte, le date.

Un treno attraverserà l’Appennino tosco-romagnolo, da Firenze a Ravenna, è il Treno di Dante, un itinerario ferroviario per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri attraverso i luoghi dell’esistenza e dell’ispirazione del Sommo poeta.

Il treno turistico, che attraverserà la linea faentina, la stessa del Treno delle Castagne di Marradi, partirà nei weekend da luglio a ottobre. Il primo viaggio speciale, tuttavia, è in programma per domenica 6 giugno, con un ospite di eccezione, il Maestro Riccardo Muti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il Treno di Dante da Firenze a Ravenna: le date

Non può esserci modo migliore per celebrare Dante Alighieri nei 700 anni dell’anniversario della morte che attraversare i luoghi dove il Sommo poeta è vissuto, ha composto le sue opere ed è morto. La proposta è quella di un itinerario in treno da Firenze a Ravenna, attraverso l’Appenino tosco romagnolo.

Il treno, turistico, porterà i passeggeri dalla città natale di Dante a quella dove trascorse gli ultimi anni di vita e dove è sepolto, passando per alcuni borghi storici, colline e castelli dove il padre della lingua italiana trovò ispirazione e che fanno parte del parco letterario “Le terre di Dante“.

Il Treno di Dante, così si chiama il convoglio che attraverserà i luoghi del Sommo poeta, partirà da Firenze e prima di arrivare a Firenze farà quattro fermate, sia all’andata che al ritorno: Borgo San Lorenzo e Marradi, in Toscana, Brisighella e Faenza, in Romagna. La linea ferroviaria è quella Faentina, che storicamente collegava Faenza a Firenze, nel tempo divenuta marginale per privilegiare quella da Bologna, più veloce e diretta. Oltre alla presenza di alcuni treni locali, tuttavia, hanno avuto molto successo lungo questo percorso i trenini turistici, come il Treno delle Castagne che in ottobre porta al Marradi per la sagra del marrone.

Anche il Treno di Dante è un treno turistico, che porterà i viaggiatori attraverso le bellezze paesaggistiche, naturali, storiche e artistiche dell’Appennino tosco romagnolo, collegando due capitali mondiali dell’arte, la città culla del Rinascimento e la città dei mosaici.

L’inaugurazione ufficiale sarà il 26 giugno, tuttavia già domenica 6 giugno è in programma un viaggio speciale del Treno di Dante a bordo del quale salirà il Maestro Riccardo Muti. Il treno farà sosta a Marradi, dove Muti dirigerà l’Orchestra Luigi Cherubini, per celebrare la riapertura dello storico teatro accademico degli Animosi. Quindi tutti gli orchestrali saliranno sul treno con Muti per proseguire verso Ravenna. La partenza da Firenze sarà alle 14.30 e l’arrivo a Ravenna alle 20.00, con il concerto durante la sosta a Marradi.

L’itinerario

Il Treno di Dante è un convoglio storico a scopo turistico, composto da 3 vetture “centroporte”, un vagone bagagliaio per il trasporto delle biciclette e un locomotore storico D445. Il treno dispone di 234 posti, ma per le norme di sicurezza anti-Covid viaggerà con la metà dei posti occupati.

Il treno partirà da Firenze, città dove Dante nacque nel 1265, salirà verso nord in direzione di Vaglia, il primo comune del Mugello, quindi raggiungerà Borgo San Lorenzo, dove sarà la prima fermata. Proseguirà per Ronta e i due paesi uniti di Scarperia e San Pietro a Sieve, tutti in provincia di Firenze. Dopo aver attraversato Crespino del Lamone, il Treno di Dante raggiungerà Marradi. Il borgo montano sorge al confine con la Romagna ed è noto sia per aver dato i natali al poeta Dino Campana che per la Sagra del Marrone, qui è prevista la seconda fermata. Il treno proseguirà fino alla terza fermata, Brisighella, in provincia di Ravenna, ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia. Seguirà la quarta fermata a Faenza, città famosa per la ceramica.

Fino a concludere il percorso a Ravenna, la città dei mosaici, antica capitale dell’impero bizantino, dove Dante trascorse gli ultimi anni di vita, completando la Commedia, e dove morì nel 1321.

Il servizio di trasporto passeggeri aprirà sabato 3 luglio e si concluderà domenica 10 ottobre. Gli appassionati di Dante e non solo potranno salire sul treno tutti i sabati e le domeniche inclusi in questo periodo, eccetto il 7 e 8 agosto quando il servizio sarà interrotto per manutenzione della linea.

Il Treno di Dante partirà alle 9.00 della mattina dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella e arriverà a Ravenna in tarda mattinata. Il rientro a Firenze è previsto alle 18.00.

Per ulteriori informazioni: www.terredidante.it/it/treno-dante.jsp