Isole Canarie: via libera ai turisti vaccinati. Tutte le informazioni utili.

Con l’avanzamento della campagna vaccinale e l’aumento delle persone immunizzate, si allentano le restrizioni di viaggio e si concedono maggiori libertà a i turisti. Con il green pass o senza il documento ufficiale, purché si sia in grado di dimostrare l’avvenuta vaccinazione.

Sono in crescita i Paesi che stanno aprendo ai turisti vaccinati, da ultimo le Isole Canarie. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Isole Canarie: via libera ai turisti vaccinati

I turisti vaccinati completamente, con due dosi o con il vaccino monodose, potranno entrare alle Isole Canarie senza dover sottoporsi al test per il coronavirus Sars-Cov-2. Essendo immunizzati, infatti, non dovrebbero essere né infetti né contagiosi (anche se il rischio in minima percentuale c’è, ma è molto raro).

Finora, infatti, per viaggiare in Europa, e alle Isole Canarie che appartengono alla Spagna, è richiesto un test negativo al Coronavirus, di solito effettuato prima della partenza, entro le 48 ore. Quando entrerà in vigore il green pass europeo, tra fine giugno e primi di luglio, sarà sufficiente dimostrare l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid-19. In mancanza di una di queste due condizioni, sarà ancora richiesto il tampone negativo.

Il pass è per agevolare gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea, soprattutto per turismi, per consentire la ripresa dei viaggi e soprattutto di un settore piegato dalla pandemia.

Nel frattempo, alcuni Paesi hanno anticipato il libero ingresso sul loro territorio dei turisti vaccinati. Tra questi ci sono le spagnole Isole Canarie. I turisti che arriveranno nell’arcipelago dopo aver completato la vaccinazione non dovranno più esibire il risultato del tampone negativo al Coronavirus. Sarà sufficiente presentare il certificato vaccinale. L’annuncio è stato dato alla BBC da Cristina del Rio Fresen, leader del Global tourism safety per le Canarie, come riporta TTG Italia.

Le altre condizioni per entrare alle Canarie

Nemmeno coloro che hanno ricevuto una sola dose del vaccino anti-Covid dovranno esibire un test negativo. La vaccinazione, tuttavia, dovrà risalire almeno a 15 giorni prima dell’arrivo alle Canarie ed entro i quattro mesi precedenti al viaggio.

Invece, i turisti che hanno già avuto la malattia Covid-19 e nel frattempo sono guariti, dovranno presentare il certificato medico ufficiale di avvenuta guarigione, entro i sei mesi dal viaggio.

Tutti gli altri turisti dovranno sottoporsi a tampone molecolare PCR (la Spagna non accetta gli antigenici) effettuato entro le 72 ore dall’arrivo, con risultato negativo.

Nel frattempo, le Canarie hanno anche aperto un concorso internazionale per consentire ai lavoratori di tutto il mondo di lavorare in smartworking da una delle isole dell’arcipelago, beneficiando di 6 mesi di vitto, alloggio e servizi pagati.

