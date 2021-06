Dove abita Mara Venier e cosa sappiamo sulla sua casa meravigliosa

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione, ma non tutti sanno dove abita e dove si trova la sua casa da sogno.

Sbirciare nelle case dei vip ci piace moltissimo. Siamo curiosi di vedere dove abitano e come hanno arredato le loro abitazioni i nostri cantanti o conduttori preferiti. Così ci chiediamo tutti dove abita Mara Venier, in che città, quartiere e cosa abbiamo scoperto del design della sua casa da sogno. Già perché se di Mara crediamo di sapere praticamente tutto e la viviamo come un’amica più che una semplice conduttrice televisiva, alcune cose forse ci sfuggono. Proprio come la cosa più semplice: dove abitata la Venier?

Dove si trova casa di Mara Venier?

Durante il lockdown del 2020 moltissimi personaggi famosi, come Mara Venier, hanno fatto dirette e si sono collegati con i fan proprio dalle loro case. E così, sbirciando di qua e di là abbiamo scoperto dove abita Mara Venier. La donna vive infatti nel cuore di Roma, in pieno centro, in un attico da sogno insieme al marito Nicola Carraro.

I due si amano follemente e coronano il loro sogno d’amore che dura ormai da 50 anni, in una casa meravigliosa nella Capitale. Pare, dalle indiscrezioni, che la casa della Venier misuri più di 200 metri quadri e abbia una valore da capogiro!

Come è arredata la casa della conduttrice?

Sbirciando poi nelle foto postate su Instagram vediamo un pavimento in parquet chiaro, un mobilio curato nei dettagli e tanti quadri, foto e poster alle pareti. Ciò che però lascia i fan senza fiato è il terrazzo di casa Venier a Roma! Affacciato su Roma, ad un’altezza notevole e con una vista privilegiata sull’Altare della Patria, casa di Mara Venier è senza dubbio un piccolo paradiso di quiete e relax nel cuore delle Capitale.

Chi non vorrebbe una casa così? Con la comodità di essere in centro, ma abbastanza “elevati” rispetto agli altri per potersi godere la quiete e il silenzio! Un sogno ad occhi aperti!