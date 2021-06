Tragedia in vacanza: 2 ragazzi cadono dal balcone, ma si teme l’omicidio

Tragedia a Ibiza: due ragazzi di 21 e 26 anni in vacanza sono stati ritrovati morti sul selciato sotto all’hotel. Si teme un omicidio-suicidio.

Sono iniziati i viaggi e si progettano le vacanze. Purtroppo però dal mondo delle feste fino all’alba e delle spiagge da sogno, Ibiza, non arrivano buone notizie. È di qualche ora fa, infatti, la notizia di una coppia che è caduta da un balcone di un hotel a Ibiza e, dopo aver pensato alla tragica fatalità, oggi si pensa ad un reato ben più grave.

Il ritrovamento dei corpi dei due giovani turisti

La Polizia e le forze dell’ordine stanno indagando su quello che, in un primo momento, sembrava un tragico incidente. Ma che dopo poco ha assunto tutta un’altra forma e sembra trattarsi di un omicidio-suicidio.

Una ragazza di 21 anni, italo spagnola, e un 26enne marocchino si trovavano in vacanza ad Ibiza ma sono stati ritrovati senza vita sul pavimento ai piedi di un hotel nella zona di Plaja d’En Bossa. Una zona molto trafficata e molto vissuta e infatti i testimoni non sembrano mancare. Per ora però si sa solamente che c’è stata una violenta lite intorno alle 4.30 del mattino.

La doppia ipotesi: balconing o omicidio-suicidio

L’ipotesi, secondo i giornali locali e le prime perizie mediche, parlano di un omicidio-suicidio. Un caso di balconing? Si sta valutando se i due ragazzi volessero provare a saltare da un balcone all’altro, o se volessero tuffarsi nella piscina. Negli ultimi anni questa follia di lanciarsi dal balcone ha causato decine e decine di morti soprattutto in Spagna e per questo è stato chiamato balconing.

In alternativa, e sembra essere l’idea più plausibile data la lite precedente, presuppone che l’uomo abbia spinto la ragazza dal quarto piano per poi gettarsi a sua volta. Ovviamente i medici, giunti sul posto, non hanno potuto fare niente per rianimare i due e hanno dovuto solamente constatare il decesso.

Una tragedia insomma, che segna in modo terribile l’inizio della stagione estiva a Ibiza, una delle mete più quotate, soprattutto dai giovani, per una vacanza all’insegna delle spiagge da sogno, ma anche del divertimento e del relax in mezzo alla natura.