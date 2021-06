By

Amazon Prime Day 2021: le date ufficiali e le offerte già attive. Tutte le informazioni utili.

Arriva finalmente l’Amazon Prime Day 2021, con tante offerte di cui approfittare. Dopo il cambio di date lo scorso anno a causa della pandemia, come avevamo annunciato, quest’anno l’Amazon Prime Day torna in estate. Sarà a fine giugno.

L’Amazon Prime Day si terrà nelle giornate del 21 e 22 giugno. Scatterà ufficialmente alle 23:59 del 20 giugno, un minuto prima della mezzanotte.

Alcune offerte, tuttavia, sono già attive. Ecco cosa bisogna sapere.

Amazon Prime Day 2021: le date ufficiali e le offerte già attive

C’è molta attesa per l’Amazon Prime Day 2021, il giorno, anzi i giorni di offerte per i clienti che hanno un abbonamento “prime” al sito di e-commerce più famoso al mondo. Dopo il rinvio da luglio a ottobre del Prime Day del 2020, a causa della pandemia, quest’anno la promozione torna in estate, nei giorni 21 e 22 giugno. Già alle 23.59 del 20 giugno scatteranno ufficialmente le offerte speciali.

Non solo, alcune offerte sono già attive sul portale. Basta andare sul sito web ufficiale di Amazon e trovate la propria occasione. In particolare, sono attive le offerte per prodotti Amazon e Amazon Basics, Amazon Fashion, Amazon Music, Audible e Kindle Unlimited. Poi ci sono offerte lampo, offerte inaspettate, quelle a meno di 20 euro, quelle per smartphone e accessori e tanto altro ancora.

Inoltre, per incentivare gli acquisti a favore di piccole e medie imprese che vendono su Amazon, sarà concesso un buono di 10 euro da utilizzare durante il Prime Day a chi spenderà 10 euro per i prodotti di queste imprese. La promozione partirà il 7 giugno e sarà attiva fino al 20 giugno. Amazon dedica una vetrina ai prodotti delle piccole e medie imprese. Sono compresi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad.

Nei giorni della promozione Prime Day 2021, il 21 e 22 giugno, i clienti Amazon Prime avranno l’accesso esclusivo a offerte imperdibili e lanci di nuovi prodotti per 48 ore.

Tenete d’occhio le offerte in tempo reale segnalate da HDBlog.it.

Consigli utili per l’Amazon Prime Day 2021

Prime Day Show

Il 3 giugno, Amazon ha annunciato anche il Prime Day Show, evento musicale immersivo offerto a tutti i clienti, con abbonamento Prime o senza. L’evento sarà trasmesso dal prossimo 17 giugno e sarà disponibile per 30 giorni. Il Prime Day Show sarà diviso in tre parti, con la partecipazione di artisti internazionali di eccezione del calibro di Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. Dove vedere il Prime Day Show.

Prime Day Live in Italia

Amazon ha anche annunciato il Prime Day Live per l’Italia con gli artisti Gaia e Pinguini Tattici Nucleari, evento musicale trasmesso in live streaming, il 18 giugno alle 18.30. Il Prime Day Live sarà condotto da Victoria Cabello e si potrà seguire in diretta sul canale Twitch di Amazon Music Italia e nell’app Amazon Music. Prima dell’evento si terà un preshow con Pietro Morello e Ckibe.

Durante l’evento, i clienti Amazon potranno fare una donazione a Make-A-Wish Italia, una Onlus che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Si potrà donare cliccando su un pulsante, attivo per l’intera durata dell’evento. Come guardare il Prime Day Live Italia.