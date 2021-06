Voli low cost Wizz Air: nuovi collegamenti e offerte dalla Sicilia. Tutte le informazioni utili.

Continua la crescita di collegamenti e offerte di voli low cost in Italia, in particolare al Sud. Proposte e promozioni lanciate per le vacanze estive. Tra le compagnie aeree che più stanno investendo in Italia c’è Wizz Air, che ha appena inaugurato la nuova base di Palermo, la sua quinta in Italia, con nuovi collegamenti. Aumentano anche le rotte dall’aeroporto di Catania. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost Wizz Air: nuovi collegamenti e offerte dalla Sicilia

La compagnia aerea low cost Wizz Air prosegue inarrestabile la sua crescita in Italia, in particolare nei collegamenti da e per il Sud, puntando a scalzare il dominio delle altre low cost, come Ryanair e EasyJet. La compagnia ungherese ha appena inaugurato la sua nuova base di Palermo, la quinta in Italia, con lo stanziamento di due Airbus A321 e il lancio di 7 nuove rotte, con l’offerta promozionale di 9,99 euro.

L’offerta è per un volo di sola andata, comprese le tasse, le spese amministrative e altre spese non opzionali. È consentito portare a bordo una bagaglio a mano piccolo (max: 40x30x20 cm). Mentre il trolley e ogni altro bagaglio da stiva sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ.

Le sette nuove rotte in partenza dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo sono per: Basilea Mulhouse-Friburgo (EuroAirport), Bologna, Londra Luton, Pisa, Torino, Treviso, Verona.

Voli da Catania

In Sicilia, Wizz Air aveva già una base a Catania, dal 2018 alla quale ha aggiunto un terzo aeromobile, un A321neo, e ha aperto 6 nuove rotte, sia per l’Italia che per l’estero. I nuovi voli che partiranno questa estate da Catania sono diretti a: Praga (3 voli a settimana dal 3 luglio), Santorini (2 voli a settimana dal 3 luglio), Tel Aviv (2 voli settimanali dal 4 luglio), Torino (5 voli settimanali dal 4 luglio), Heraklion, Creta (un volo settimanale dall’8 luglio) e infine Abu Dhabi (2 voli a settimana dal 21 settembre).

Complessivamente saranno 29 le rotte internazionali in partenza da Catania verso 15 Paesi. Una crescita che porterà anche all’assunzione di nuovo personale, con posizioni aperte per circa 80 posti, tra piloti, hostess e steward. Le nuove posizioni sono sia per la base di Catania che per le altre basi Wizz Air in Italia.

