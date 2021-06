Dove vive Renato Zero e cosa sappiamo sulla sua casa pazzesca.

Renato Zero ha fatto la storia della musica italiana, insieme a tanti altri artisti, ma come lui a Roma non c’è nessuno. La popolazione romana lo ama, i suoi sorcini lo venerano ed ecco perché ha deciso di non spostarsi mai dalla sua città. Vediamo dove vive e scopriamo qualche curiosità sulla sua casa.

Se si nomina Renato Zero non si può far a meno di pensare a Roma, la nostra Capitale, sua città natale e amatissima dal cantante. Ed è proprio qui che ha deciso di vivere, nella sua bella città, in uno dei quartieri più amati dai vip del nostro Paese.

Un’icona di stile, musica e cultura, Renato Zero è uno dei cantanti italiani più amati ancora, con una carriera lunga decenni. Molti suoi fan si chiedono dove vive e in che tipologia di casa abiti, anche se la maggior parte conoscono anche il suo indirizzo di casa. Scopriamo, quindi, dove abita la star e cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla sua casa.

Dove vive Renato Zero

Grazie a diverse testimonianze di fan e da fonti giornalistiche, sappiamo che Renato Zero vive in via della Camilluccia, una delle strade più amate dai vip nostrani. Una zona residenziale, calma e tranquilla, vicino Monte Mario e poco lontano dal famoso Stadio Olimpico di Roma.

Come lui, qui vivono altre celebrità come Fiorello, Renzo Arbore e altri, che hanno scelto questo quartiere piena di ville e comprensori privati, quindi molto tranquillo e fuori dal caos cittadino.

Renato Zero, qui, si dice abbia una grandissima villa, con tanto di depandance e un giardino enorme. Ovviamente nessuno sa come sia all’interno, non ci sono testimonianze di nessuno che sia potuto entrare, ma chissà che gusto avrà per l’arredamento!

Via della Camilluccia e il Quartiere della Vittoria

Soffermiamoci per un momento ad approfondire la zona in cui vive Renato Zero. Via della Camilluccia è una strada molto famosa a Roma, tutti i romani la conoscono e sanno che fa parte di un quartiere molto ricco e residenziale.

Come tutto nella Capitale, anche questa strada ha una storia particolare. Il suo nome viene da Camillo Filippo Ludovico Borghese, un estroso principe della famosa famiglia che dà il nome a Villa Borghese, che si recava presso la sua tenuta di campagna tramite una piccola stradina. Questa non aveva un nome, ma i popolani la chiamavano la “via di Camillo”, che nel tempo è diventata la Camilluccia.

Via della Camilluccia fa parte del Quartiere della Vittoria, situato a Roma Nord e nato nel 1911. Qui ci sono tanti monumenti e luoghi importanti della città, come i diversi ponti famosi come Ponte Milvio, il Ponte della Musica e il Ponte Risorgimento. Inoltre, qui si trova il Palazzo della Farnesina, l’Osservatorio astronomico di Roma, presso Villa Mellini e ovviamente il Foro Italico, patria dello sport nella Capitale.

L’Argentario, il secondo amore di Renato Zero

L’amore per Roma da parte di Renato Zero non è in discussione, ma l’icona della musica italiana adora trascorrere il suo tempo anche in un altro magnifico posto: l’Argentario.

È proprio qui, in questa stratosferica zona della Toscana, che Renato ha una seconda casa al mare, precisamente a Cala Piccola vicino Porto Santo Stefano. Un’altra bellissima villa, con giardino e a pochissimi passi dal mare, un luogo dove trascorrere giornate di totale relax.

Il cantante è “vicino di casa” di un’altra amica vip, Raffaella Carrà, con la quale si è spesso trovato a trascorrere le vacanze estive.

Porto Santo Stefano, un luogo di straordinaria bellezza

Forse è per quanto è bella che Renato Zero ha scelto questa località per la sua seconda casa e, come lui, tanti altri componenti del mondo dello spettacolo.

Porto Santo Stefano è una frazione del Monte Argentario, il bellissimo promontorio che si protende nel mare dalle coste della Maremma, una delle mete turistiche più rinomate e apprezzate della zona, grazie alla sua esclusiva posizione sul mare, le numerose spiagge da sogno e i luoghi d’interesse che la caratterizzano.

Mare limpido che tocca un litorale meraviglioso, spiagge sabbiose e ampie e una bellezza naturalistica senza eguali. Il paese ha due porti e si può classificare come un vero e proprio borgo marinaro. Da qui, inoltre, si possono prendere traghetti per le vicine isole, l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri.

Leggi anche -> Spiagge Toscana Argentario: quali sono e come raggiungerle