Gennaro Esposito, lo chef di Cuochi d’Italia fa un annuncio speciale

Dal profilo Instagram dello chef Gennaro Esposito arriva una notizia che tutti stavano aspettando. E questo è l’annuncio ufficiale!

Gennaro Esposito è uno di quegli chef che, al suo lavoro tra i fornelli nelle cucine dei ristoranti, è riuscito ad unire anche una assidua partecipazione in televisione. Meglio per lui, potremmo dire, visto che nell’ultimo anno e mezzo la pandemia ha letteralmente bloccato il mondo della ristorazione di lusso permettendo solo il servizio d’asporto.

Ma ora finalmente lo chef Esposito ha un annuncio importante che riguarda il suo ristorante, La torre del Saracino.



L’annuncio della riapertura del ristorante di Gennaro Esposito

Il profilo Instagram dello chef Esposito è molto attivo e da poco ha postato una foto un po’ misteriosa ben esplicata dalla didascalia. Lo chef infatti spiega che durante una cena su una terrazza da sogno a Positano, ha percepito attorno a lui molta voglia di normalità e di tornare alla nostra vita: “Da domani ricominceremo ad offrirvi il nostro aperitivo nella Torre Del Saracino del settimo secolo, così come facevamo un anno e mezzo fa! Tutte le attività riprenderanno normalmente e la torre riaprirà anche all’interno, in modo tale da godere del vostro pranzo o della vostra cena nelle serate più fresche“.

L’annuncio del giudice di Cuochi D’Italia quindi ha emozionato i fan che da tempo seguono sia lui che la sua cucina. In tanti infatti non vedevano l’ora di tornare a cenare fuori al ristorante e godersi un po’ di pace e di relax coccolati dalla cucina di chef pazzeschi come lui. Ma non finisce qui.

L’annuncio della riapertura del ristorante di Gennaro Esposito è accompagnato da un messaggio pieno zeppo di speranza: “Che questa voglia di ricominciare sia l’auspicio di un’estate straordinaria, sperando di portarci finalmente alle spalle questo brutto momento”. Così chiosa lo chef Esposito, leggendo nella mente di tutti noi!

E voi? Avete già ricominciato ad andare a cena fuori oppure state ancora aspettando?