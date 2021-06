Can Yaman in una location affascinante per la nuova serie

Can Yaman torna nel suo Paese natale per la nuova serie Mr Wrong, la Turchia. L’attore amatissimo in Italia e di nuovo sul set in una delle location più affascinanti del mondo.

Quest’estate su Canale 5 arriverà una nuovissima serie con Can Yaman, l’idolo di giovani e meno giovani ormai da qualche anno. L’attore turco, infatti, tornerà con Mr Wrong, in compagnia dell’attrice Ozge Gurel, in una location molto familiare per lui, ovvero la Turchia.

Infatti, le 14 puntate di Mr Wrong sono state girate tra Istanbul e Gocek, luoghi affascinanti che hanno fatto da splendido sfondo a questa nuova soap opera che spera di appassionare il fidato pubblico di Canale 5. Scopriamo qualche curiosità in più su questi luoghi che ospiteranno questa nuova storia d’amore.

Le location dove ha girato Can Yaman per Mr Wrong

Le location scelte per girare Mr Wrong sono di nuovo in sede turca, patria di Can Yaman che come è già accaduto si trova bene a giocare in casa.

Nello specifico la produzione della Gold Film, che sta dietro alla lavorazione della soap, ha deciso di creare i propri set nella fantastica metropoli di Istanbul e dintorni, arrivando anche in località marittime come Gocek, popolare località balneare a sud della Turchia.

Leggi anche -> Istanbul cosa vedere in 3 giorni: guida e itinerari consigliati

Questa tranquilla località turistica offre splendide viste sul mare e sulle montagne, molte spiagge accessibili e meravigliose, oltre a posti esclusivi dove mangiare, dormire e fare acquisti.

L’acqua blu e cristallina attira numerosi turisti e fa di Gocek una delle località della Turchia più rinomate e visitate dai turisti. Gocek è una città che si trova tra Dalyan e Fethiye e ha addirittura sei porti turistici, con tante attività da fare e scoprire. La cittadina si trova in una baia privata con diverse insenature da caratteristiche, ecco perché è considerato nei dintorni uno dei posti più belli dove andare in vacanza.

Inoltre, da Gocek in un’ora di auto raggiungono le bellezze naturali di Dalyan, le attrazioni intorno a Fethiye e Ölüdeniz o i grandi siti della Licia, come Tlos e Xanthos.

Quando va in onda Mr Wrong

Location di tutto rispetto, quindi, per la nuova soap opera con Can Yaman, posti da sogno e panorami stupendi, che faranno da contorno alla storia in onda su Canale 5.

Mr Wrong è iniziata lunedì 31 maggio e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, al posto di Uomini e Donne. Durante l’estate, però, è previsto anche qualche appuntamento serale con Can Yaman, quindi state sintonizzati!