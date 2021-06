Appuntamento in Giardino: appuntamento visite straordinarie a parchi e giardini d’Italia, nel weekend del 5-6 giugno.

Torna l’iniziativa “Appuntamento in Giardino“, la festa dedicata ai giardini e parchi storici d’Italia, con visite e aperture straordinarie al pubblico. Nel weekend del 5 e 6 giugno si potranno visitare circa 150 giardini in tutta Italia, alcuni aperti in via straordinaria.

L’iniziativa è promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia. Di seguito le informazioni utili sulle giornata di visite.

Appuntamento in Giardino: visite a parchi e giardini, weekend 5-6 giugno

Un’altra iniziativa dedicata alla bellezza e al patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico d’Italia. Dopo le visite della Giornate FAI di Primavera e le aperture eccezionali delle Dimore Storiche, tutti gli italiani appassionati di giardini e parchi potranno visitare altre meraviglie disseminate sul nostro territorio nazionale grazie ad “Appuntamento in Giardino“, evento a cura di APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Ideata con l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico la ricchezza dei giardini storici italiani, la manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, è diventata una grande festa collettiva, con una partecipazione crescente di pubblico.

Le visite

Sarà una due giorni di visite, sabato 5 e domenica 6 giugno, in circa 150 giardini in tutta Italia, con aperture eccezionali di residenze private, normalmente chiuse al pubblico. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea con altri Paesi europei, in collaborazione con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins.

L’iniziativa di propone come una “festa del giardino”, in cui il pubblico è invitato a scoprire e riscoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: dai grandi siti storici ai piccoli giardini privati.

Le visite a parchi e giardini saranno arricchite da tanti eventi: incontri, letture, attività per famiglie e bambini, laboratori, lezioni di yoga, corsi di pittura botanica, degustazioni, musica e percorsi sensoriali.

Durante le visite, al pubblico verrà spiegata la complessità e l’immane lavoro richiesti per la cura dei giardini storici: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, protezione delle piante e valorizzazione dei luoghi. Sarà anche l’occasione per sensibilizzarlo sule tematiche ambientali, connesse alla tutela dei giardini.

I giardini

L’occasione è da non perdere perché quasi la metà, il 40%, dei giardini da visitare saranno aperture straordinarie di luoghi solitamente chiusi al pubblico. Tra questi, si segnalano gli orti di Agrumi e i giardini segreti del Borgo a Buggiano Castello.

Da non perdere, poi, le visite ad alcuni storici siti Unesco, come Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, il Giardino di Boboli, a Firenze, la Reggia di Caserta e la Reggia di Venaria, fuori Torino.

Tra le dimore storiche private che apriranno al pubblico i propri giardini, si segnalano le Ville Torrigiani in Lucchesia, Tiepolo Passi in Veneto o la Rocca Meli Lupi di Soragna. In molti casi, il pubblico sarà accolto dai proprietari dei giardini o dai giardinieri, che racconteranno la storia del loro giardino e la cura necessaria per mantenerlo nel pieno splendore. Come nel Parco sostenibile di Villa Trecci, dove i visitatori saranno accolti dai proprietari.

Nella Villa medicea di Cerreto Guidi, l’Accademia degli Archi di San Miniato Basso si esibirà sotto il glicine secolare.

Altri luoghi da visitare sono i parchi del Castello Roero di Monticello d’Alba e del Castello ducale di Agliè, con i suoi alberi monumentali. Saranno visitabili anche gli Orti Botanici di Roma, Napoli, Bologna, Torino e anche alcuni orti botanici alpini.

“Appuntamento in Giardino” è una iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno di Ales e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Per maggiori informazioni: www.apgi.it/appuntamento-in-giardino