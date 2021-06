Il famoso cantante Al Bano Carrisi gestisce un hotel, spa ristorante nella sua Cellino San Marco. Dove si trova, le recensioni e i prezzi per mangiare, dormire, andare alla spa o acquistare il vino di Al Bano, le Tenute Carrisi

Felicità cantava anni orsono Al Bano Carrisi in compagnia dell’allora sua moglie Romina Power. E se passerete alle Tenute Al Bano Carrisi, per un pranzo o per soggiornare, è probabile che anche voi cantiate Felicità, magari proprio in compagnia di Al Bano o bevendo il suo ottimo vino. Già perché il celeberrimo cantante gestisce un albergo, con piscina, spa e ristorante, nel cuore della Puglia, a Cellino San Marco, davvero bellissimo.

Sono le Tenute Carrisi. Se siete curiosi di vedere questo hotel e vi stuzzica l’idea di trascorrerci qualche giorno in vacanza, oppure solo di andare alla spa o a mangiare, ecco quanto costa un pranzo, l’ingresso alla piscina o una notte di soggiorno.

Dove si trova l’hotel di Al Bano, le Tenute Carrisi

Albano Carrisi è nato a Cellino San Marco in Puglia e nonostante il successo lo abbia portato in giro nelle più importanti città del mondo, il suo cuore è sempre rimasto legato a questo angolo di Salento. Tanto che qui ha costruito il suo impero fatto di vino, olio, di un’azienda agricola e di un lussuoso albergo.

Nelle sue grandi Tenute immerse nella campagna salentina, fatta di ulivi e vigneti, Al Bano ha costruito un Borgo antico che offre un soggiorno nella quiete, fra sapori autentici, per il benessere della mente e del corpo. Qui infatti si trova l’Hotel Felicità, il ristorante Don Carmelo, la SPAcon entrata anche giornaliera e la cantina del vino prodotto dal cantante.

Le Tenute Carrisi si trovano nella campagna di Cellino San Marco paese a metà strada fra Lecce e Brindisi da cui dista da entrambi una ventina di chilometri. Stessa distanza anche dalla costa adriatica e dallo splendido mare pugliese.

Intorno alle Tenute si trova il Bosco di Curtipitrizzi, un parco Naturale di proprietà della famiglia Carrisi, dove ammirare splendidi lecci, pini e querce e poter incontrare molti animali come daini, volpi e tassi, oltre ad uccelli come l’Airone e il Martin Pescatore.

Da vedere nei dintorni l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate e il bellissimo Parco Naturale Regionale di Rauccio. Sulla costa Torre Rinalda e Torre Chianca.

Dalla parte opposta in una mezzora d’auto si raggiungono le splendide spiagge affacciate sullo Ionio: Punta Prosciutto, Torre Lapillo e Porto Cesareo. Da vedere ovviamente anche Lecce con le sue splendide chiese barocche, le antiche mura e il teatro Romano.

Quanto costa stare alle Tenute Carrisi: i prezzi di hotel, spa e ristorante

Le Tenute Carrisi offrono la possibilità di soggiornare presso l’hotel Felicità, di mangiare al ristorante Don Carmelo o di trascorrere una giornata fra Spa e piscina. Ma quanto costa passare una giornata o trascorrere una vacanza alle Tenute Carrisi? Si continuerà a cantare Felciità anche quando arriva il conto?

I prezzi dell’Hotel Felicità

L’hotel offre sistemazioni in camere arredate in stile rustico, ma elegante. Nel costo della notte è inclusa la colazione e l’accesso alla piscina esterna, aperta ovviamente solo in estate. L’ingresso alla SPA è invece a pagamento anche per gli ospiti dell’albergo, 35 euro la giornata.

Ma quali sono i prezzi dell’albergo di Al Bano? Per una doppia classic a fine giugno il costo è di 140 euro, mentre per la suite è di 190 euro. In piena estate i prezzi salgono con la classic che passa a 190 a notte e la suite a 240 euro.

Il menù e i prezzi del Ristorante Don Carmelo

Se volete assaporare la Puglia non c’è modo migliore che sedendosi a tavola. Al ristorante Don Carmelo all’interno delle Tenute Carrisi potrete mangiare piatti della tradizione preparati con ingredienti a km zero molti dei quali provenienti proprio dalle terre delle tenute.

Nel ristorante c’è la passione di Al Bano per la cucina ereditata da sua madre Jolanda e l’attenzione per il cliente dei gestori Annamaria e Vito tanto che una targa all’ingresso recita ‘il cliente qui è il re’.

Nel menù si trovano piatti della tradizione come le Orecchiette alle Cime, piatti di pesce come le Cozze alla Al Bano, omaggi familiari come il pure di fave di nonna Jolanda, e poi dadini di filetto, tagliatelle e ceci, spiedine e pummitori scattari, la zuppa fantasia, poi griglate di carne o pesce. Si può mangiare anche la pizza e ovviamente bere il vino Bacchus della Cantina delle Tenute Carrisi.

Su tripadvisor il giudizio sul ristorante è di 3.6 e i prezzi sono contenuti. Un primo piatto costa intorno ai 12 euro, 15/16 euro per secondi di carne o pesce.

Per chi è appassionato di vini si possono anche fare delle degustazioni accompagnate da alcuni vini della Tenuta. I prezzi si aggirano intorno ai 50 euro. Se invece volete acquistare una bottiglia di vino il costo varia dagli 11 ai 40 euro a seconda del tipo di vino.

Quanto costa l’entrata alla SPA della tenuta Carrisi

Se non volete mangiare e non volete fermarvi a dormire potreste decidere di andare alle Tenute Carrisi per trascorrere una giornata alla SPA. L’ingresso giornaliero comprende l’hammam, la sauna, le docce cromo-emozionali, l’idromassaggio, lo scrub corpo e il thermarium dove rilassarsi sorseggiando un tisana. Inoltre nel periodo estivo si può accedere anche alla piscina esterna.

Il costo varia dai 30 euro di bassa stagione ai 40 euro del periodo di Ferragosto. Si possono poi aggiungere dei massaggi e scegliere diverse proposte come il rituale al cioccolato o romantico per una giornata di puro benessere.

L‘albergo di Al Bano, le Tenute Carrisi, sono dunque pronte ad accogliere l’ospite e a coccolarlo a più non posso. E se siete fan del cantante lo potrete incontrare: spesso viene lui stesso a dare il benvenuto agli ospiti.