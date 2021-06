Vacanze in Sardegna low cost: dove andare, le occasioni migliori e da non perdere.

Manca ormai pochissimo alle vacanze estive ed è corsa alle prenotazioni. Molte località sono già al completo ma le occasioni ancora si trovano, anche a prezzi economici.Si tratta solo di saperle cercare.

Qui vi segnaliamo alcune delle offerte migliori in Sardegna, regione ambitissima da turisti italiani e stranieri che si avvia a fare il tutto esaurito questa estate, grazie anche al boom di nuove rotte e offerte per l’aeroporto di Olbia. Sono disponibili ancora diverse offerte di vacanze convenienti, scopriamole.

Vacanze in Sardegna low cost: dove andare, le occasioni migliori

Per vostre vacanze estive, vi proponiamo alcune delle migliori offerte low cost in Sardegna. Occasioni da prenotare subito.

Le offerte migliori si trovano nella costa sud-ovest dell’isola, una delle zone più economiche ma non per questo meno belle. A Sant’Antioco, Lu’ Hotel Maladroxia, 4 stelle, offre 55 euro a notte per una camera per una coppia di adulti. A Carloforte, sull’isola di San Pietro, l’Hotel Riviera, 4 stelle, offre una notte per due adulti a 56 euro. Più a nord, nella bellissima località di Stintino, il Club Hotel Ancora, sempre 4 stelle, mette a disposizione camere per 62 euro a notte; l’hotel si trova a 300 metri dal mare. Queste offerte le trovate sul Portale Sardegna per le vacanze.

Se invece amate la vacanza in villaggio, segnaliamo sempre dallo stesso portale, un’occasione a Costa Rei, lungo la costa sud-est della Sardegna, sempre una zona economica. Qui, l’Hotel Garden Beach, 4 stelle, offre un soggiorno a 100 euro a notte. Spostandoci più a ovest, lungo la costa meridionale, un’altra offerta da considerare è quella del Futura Club Rocca Dorada, 4 stelle, a Santa Margherita di Pula, con 120 euro a stanza a notte.

Offerte volo + hotel

Se cercate l’offerta abbinata di volo + soggiorno in hotel, dovete tenere d’occhio il portale Volagratis. Qui trovate numerose occasioni a prezzi veramente low cost. Tra i pacchetti vacanza da non perdere ce n’è uno per partire subito il 10 giugno da Milano Malpensa con volo Wizz Air per Olbia e soggiorno di 5 notti al Jazz Hotel, 4 stelle, con pernottamento e colazione inclusa, da 247 euro a persona. Da non perdere, sempre per il 10 giugno da Milano Malpensa con Wizz Air, è il pacchetto vacanza per il Golfo degli Aranci, con soggiorno di 5 notti al Colonna Village, 4 stelle, di Sos Aranzoz, da 299 euro a persona, in camera doppia.

Una settimana a Castelsardo, sulla costa settentrionale, per chi parte da Roma è disponibile un pacchetto vacanza da domenica 11 a domenica 18 luglio, con partenza Fiumicino con Alitalia e arrivo ad Alghero. Il soggiorno di 7 notti è presso l’Hotel Ampurias, 3 stelle, da 489 euro a persona per il solo pernottamento.

Sempre per lo stesso periodo per chi parte da Roma, ma questa volta con destinazione Alghero, segnaliamo il pacchetto di viaggio con volo di Alitalia e soggiorno di 7 notti al Liberty Guest House, 3 stelle, da 420 euro con solo pernottamento e cancellazione gratuita.

Case in affitto e B&B



Segnaliamo anche case e appartamenti in affitto e Bed and Breakfast economici, in diverse località della Sardegna. A Santa Teresa di Gallura un appartamento bilocale da 43 euro a notte; ad Aglientu un appartamento da 45 euro; a San Teodoro il Villino il Canneto da 50 euro e una villetta da 55 euro a notte. Poi, a Porto Pollo, Paluau, dove partono i traghetti per l’arcipelago della Maddalena trovate un bilocale vicino alla spiaggia da 50 euro a notte. A Villasimius segnaliamo il B&B Ametista da 60 euro a notte per una camera per due persone. Tutte offerte imperdibili che trovate sul portale Case Vacanza in Sardegna.

