Simone Scipioni aveva vinto la settima edizione di Masterchef Italia e oggi lavora in un ristorante. Ma quale? Dove si trova il ristorante di Simone?

Il vincitore di Masterchef 7 chi era? Simone Scipioni! Giovanissimo, timido, un po’ impacciato e, all’apparenza, solitario. Tutte caratteristiche che, unite alla sua grande capacità e bravura in cucina, lo hanno portato non solo a vincere la settima edizione di Masterchef Italia, ma anche ad entrare nel cuore dei fan del programma e dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann.

Il giovane chef di 26 anni originario delle Marche, precisamente di Montecosaro dopo tanta gavetta ora finalmente ha il suo ruolo in cucina in un ristorante di grande livello. Dove si trova il ristorante di Simone di Masterchef?

Simone Scipioni, il lavoro come chef al ristorante dopo Masterchef

Il vincitore del cooking show, Simone Scipioni, come abbiamo detto all’inizio, si è distinto per una grandissima umiltà. Con la stessa attitudine ha iniziato a lavorare come executive chef alla Locanda Fontezoppa a Civitanova Marche. Vorrebbe aprire un ristorante tutto suo, ma da quanto abbiamo capito seguendo i suoi canali social, Simone oggi in cucina ha molta libertà tanto che il ristorante viene identificato come Locanda Fontezoppa by Simone Scipione. Che abbia rilevato addirittura l’attività? Non lo sappiamo.

La prima volta di simone scipioni a masterchef

Il menù del ristorante di Simone di Masterchef 7

Ciò che conosciamo con certezza è che il ristorante di Simone Scipioni di Masterchef 7 propone piatti molto interessanti che vengono postati sul profilo Instagram del ristorante. Qualche esempio dei piatti che si trovano nel menù di Scipioni? Medaglioni di maiale con verza e salsa all’arancia, calamarata con zucca, guanciale, provola e briciole alle erbe, Tagliata di manzo con lardo e sapa oppure Filetto di maiale alle pere e radicchio. Piatti che si avvicinano alla tradizione, ma che prendono letteralmente il volo grazie a piccoli ingredienti ed abbinamenti che fanno la differenza.

Oggi Simone Scipioni continua quindi a lavorare nel suo ristorante, ma si dedica anche alla cucina casalinga condividendo ricette e piatti con i suoi fan su Instagram. Insieme a lui una piccola presenza dolcissima: la sua gattina Gilda da cui non si separa mai dopo la morte del suo amato cagnolino Rocher.

Che fine hanno fatto gli altri concorrenti di Masterchef?

