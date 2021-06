By

La showgirl Elena Santarelli mostra le bellezze italiane dai “volando” sulla città di Bologna, mostrando su Instagram un panorama mozzafiato. Scopriamo dov’è stata e cosa ha mostrato ai suoi follower.

Elena Santarelli, conduttrice, attrice e showgirl, mostra sempre ai suoi follower su Instagram le bellezze che lei stessa ha modo di vedere nel nostro Paese, come dimostra uno degli ultimi post che ha pubblicato sul suo profilo.

In questa magnifica foto mostrata due giorni fa, Elena Santarelli mostra una magnifica vista sui tetti di Bologna, proprio come se avesse volato sul capoluogo dell’Emilia Romagna. Scopriamo nel dettaglio dov’è stata la conduttrice e cosa ha mostrato ai suoi tantissimi fan.

Elena Santarelli a Bologna: ecco dov’è andata

In questa foto stupenda, che mostra Elena Santarelli intenta a osservare affascinata il panorama, vediamo Bologna dall’alto, una vista inusuale ma veramente stratosferica. Tutti i mattoncini dei palazzi al di sotto creano questi colori caldi, che caratterizzano la città e al tramonto è tutto ancora più bello.

Come lei stessa ha scritto, la conduttrice televisiva si trovava in cima alla Torre Prendiparte, a 60 metri di altezza, ovvero una delle 20 torri gentilizie che si trovano nella città di Bologna. Un luogo davvero unico che Elena Santarelli ha avuto modo di visitare proprio lo scorso weekend, intrigando tantissimo i suoi fan che l’hanno sommersa di commenti per capire dove si trovasse.

Bologna e le torri gentilizie, luoghi storici e incredibili

Le torri a Bologna, come quella mostrata da Elena Santarelli su Instagram, sono molto di più che semplice testimonianza del passato. Sono un vero e proprio slancio verso il cielo che rappresenta l’energia vitale di questa città, amata davvero da molti.

Nel corso dei secoli hanno segnato la fisionomia di Bologna, tanto da donarle il nome di “turrita” e oggi, da oltre 100 quali erano, ne sono rimaste solo qualcuna più di 20. Di queste contiamo quattro torresotti, due campanili di San Pietro e Arengo, diverse case-torri e nove vere e proprie torri, tra cui le celebri Due Torri, la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda.

Queste due torri sono il simbolo della città in tutto il mondo: la Torre degli Asinelli è alta 97 metri ed è definita la più alta d’Italia, mentre la Torre Garisenda è alta 48 metri. La Torre degli Asinelli è aperta al pubblico, quindi chiunque può decidere di salire gli 498 gradini che portano ad affacciarsi a un panorama mozzafiato sulla città.

La Torre Prendiparte mostrata da Elena Santarelli, invece, oggi è un Bed & Breakfast, con camere esclusive su 12 piani, delle vere e proprie suite sulla città. Sicuramente, non un semplice albergo ma qualcosa di più. Con i suoi 60 metri di altezza, questa Torre garantisce forte emozione e un soggiorno davvero speciale a Bologna.

Infine, il campanile della Cattedrale di San Pietro con i suoi 70 metri, è la seconda torre per altezza della città. Altro luogo assolutamente da non perdere a Bologna, soprattutto perché ospita la più grossa campana suonabile “alla bolognese”, ovvero in modo ritmato e con rotazione completa della campana. Un esemplare davvero unico nel suo genere!