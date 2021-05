La soubrette, icona degli anni ’80, posta delle foto sui social del suo viaggio a Venezia e in Liguria

Si torna finalmente a viaggiare dopo il lungo periodo di chiusure e ha deciso di partire per un viaggio in Italia anche Sabrina Salerno. La cantante e attrice, bomba sexy degli anni ’80, nonostante non trovi più spazio in tv continua ad avere molto seguito. Così i suoi scatti a Venezia e in Liguria postati sui social hanno fatto impazzire i suoi fan.

Sabrina Salerno a Venezia e in Liguria

Sabrina Salerno ha lasciato la sua Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove vive da diversi anni per un weekend nella splendida Venezia. La cantante dell’indimenticabile ‘Siamo Donne’ cantata in coppia con Jo Squillo a Sanremo 1991 è arrivata nella città della Serenissima sabato scorso in compagnia del marito Enrico Monti.

Le super foto della Salerno

La coppia come tanti altri turisti si è concessa un pranzo all’aperto. I due si sono fermati in un ristorante sul Canal Grande per un pranzo italian style, a base di pizza e spaghetti al pomodoro. D’altronde Sabrina ha scelto di sostenere la causa italica: tutte le foto sono infatti accompagnate dall’hashtag #restoinitalia, per incentivare le vacanze nel Belpaese.

Il giorno successivo, o dopo il cambio d’abito, sosta della coppia a Piazza San Marco per uno spritz con Basilica e Campanile di San Marco alle spalle. E anche in questo caso lo scatto non è proprio la classica foto: l’intento è quello di lasciare i fan sbigottiti. E le fragole servono proprio a rendere la foto ancora più sexy.

E dopo le bellezze di Venezia la coppia è fuggita a Camogli, in Liguria, regione natale della Salerno, per qualche giorno di relax a bordo di uno yacht.

I fan hanno molto apprezzato le foto di Sabrina Salerno, che hanno fatto incetta di like e cuori, ma crediamo non siano state le bellezze di Venezia o della Liguria a conquistarli. D’altronde la Salerno mette in primo piano le sue forme e vanta a 53 anni un fisico invidiabile, frutto, come sua stessa ammissione, anche di qualche aiuto estetico.

Weekend a Venezia: cosa vedere

Venezia è una citta straordinaria, una meraviglia che ogni italiano ha l’obbligo di vedere almeno una volta nella vita! Non esiste infatti nessun altro luogo al mondo come Venezia. Tutta la città è patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e le cose da vedere sono innumerevoli.

In un weekend a Venezia avrete la possibilità di vederne solo alcune, ma potrete apprezzare questo luogo incantevole e fuori dal tempo, dove non esistono auto, dove l’acqua è la regina, dove la regalità è di casa.

Il vostro giro di Venezia partirà con ogni probabilità da Santa Lucia, la stazione ferroviaria e punto di arrivo anche per chi si muove in auto. Da qui vi consigliamo di partire per una camminata che vi farà attraversare Venezia, vi farà camminare un po’ ma vi farà vedere le sue bellezze più note come il Ponte di Rialto, così come gli angoli più nascosti. Il punto di arrivo è piazza San Marco e qui dopo esservi riposati visitare la splendida Basilica.

Poi potete spostarvi in traghetto per andare alla Giudecca, San Giorgio, all’Arsenale o per tornare sul Canal Grande e facendo alcune soste, magari per vedere un museo, il mercato o le chiese.

E come Sabrina Salerno scattate anche voi un selfie del vostro weekend a Venezia, le bellezze vanno sempre celebrate.