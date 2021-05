Ponte 2 giugno in agriturismo: offerte low cost e last minute da prendere al volo.

Siamo arrivati al Ponte del 2 giugno e se volete partire ma ancora non avete prenotato nulla, insieme ad alcuni suggerimenti per mete imperdibili in Italia vi segnaliamo anche le offerte di viaggio low cost e last minute. Da prendere subito sono le promozioni dell’ultimo minuto degli agriturismi.

Con le giornate finalmente soleggiate e la temperatura mite, la voglia di stare all’aperto in mezzo alla natura, a goderci l’aria buona dopo quasi un anno chiusi in casa, la proposta di viaggio ideale ed economica è quella in agriturismo. Potete sceglier località in aperta campagna, lontano da tutto e da tutti, affacciate sul mare o sul lago, oppure a portata di città d’arte e borgo storico. Per unire al relax le visite culturali. Di seguito trovate le migliori occasioni last minute dagli agriturismi italiani.

Ponte 2 giugno in agriturismo: offerte low cost e last minute

Per il Ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, uno o due giorni in agriturismo sono la mini vacanza ideale per staccare dagli impegni, coccolarsi un po’ e immergersi nella bellezza della natura. Un pausa ideale per ricaricarsi in vista dell’estate, quando si partirà per il mare, la montagna o qualunque altra meta per vacanze più avventurose.

Siete ancora in tempo per prenotare. Qui vi segnaliamo le offerte low cost e last minute negli agriturismi italiani. Le offerte vengono dal portale Agriturismo.it.

Rapolano Terme (Siena) – Toscana

Agriturismo Scannano

Offerta last minute dal 31/05/2021 al 03/06/2021

Sconto del 14%

Camera con 2 letti

Trattamento a doppia pensione

Alloggio: appartamento

Prezzo: 500 euro per 3 notti

Soiano del Lago (Brescia) – Lombardia

Agriturismo Gardahill FerienWohnungen & Agriturismo

Offerta last minute dal 31/05/2021 al 07/06/2021

Sconto del 13%

Camera con 2 letti

Trattamento pernottamento e prima colazione

Alloggio: appartamento

Prezzo: 180 euro per 2 notti

Borgo Val di Taro (Parma)- Emilia Romagna

Agriturismo Le Querciole

Offerta last minute dal 01/06/2021 al 02/06/2021

Sconto del 20%

Camera con 2 letti

Trattamento pernottamento e prima colazione

Alloggio: camera

Prezzo: 40 euro a persona per una notte

Nocera Umbra (Perugia) – Umbria

Agriturismo Antico Monastero San Biagio

Offerta last minute dal 01/06/2021 al: 03/06/2021

Sconto del 10%

Appartamento con 4 letti

Trattamento solo pernottamento

Alloggio: appartamento

Prezzo: 860 euro per 7 notti

Castagneto Carducci (Livorno) – Toscana

Agriturismo I Cavalleggeri

Offerta last minute dal 02/06/2021 al 06/06/2021

Sconto del 10%

Appartamento con 4 letti

Trattamento solo pernottamento

Alloggio: appartamento

Prezzo: 90 euro a notte

Peschiera del Garda (Verona)- Veneto

Agriturismo Lizzarola

Offerta last minute dal 02/06/2021 al 09/06/2021

Sconto del 21%

Appartamento con 4 letti

Trattamento solo pernottamento

Alloggio: appartamento

Prezzo: 665 per 7 notti

Mondavio (Pesaro e Urbino) – Marche

Agriturismo Villa Beatrice

Offerta last minute dal 05/06/2021 al: 03/07/2021

Sconto del 20%

Appartamento con 4 letti

Trattamento solo pernottamento

Alloggio: appartamento

Prezzo: 520 euro per 7 notti

