Palio di Siena 2021: annullata la corsa del 2 luglio. Le ultime notizie.

Non si terrà nemmeno quest’anno il Palio di Siena, a causa della pandemia di Covid-19. È la notizia che arriva dalla storica città toscana. La situazione dell’epidemia in Italia, anche se in grande miglioramento grazie alle vaccinazioni, non consente ancora di tenere grandi eventi con folle enormi. Troppo complicato e troppo pericoloso.

Così, il consiglio comunale di Siena ha deciso di annullare anche la corsa di quest’anno, almeno quella più importante del 2 luglio. Mentre per il Palio dell’Assunta del 16 agosto ancora non si è presa una decisione definitiva.