La Baia del Buon Dormire è una delle spiagge più belle d’Italia, un paradiso nel cuore del Cilento. Ecco perché bisogna vederla almeno una volta nella vita.

Il nome dice già tutto: la Baia del Buon Dormire è un oasi di pace e relax situata nel cuore del Cilento, in Campania. È definita da molti una delle spiagge più belle della zona, se non proprio d’Italia e quindi immancabile per chi ama il mare e le sue bellezze.

Raggiungibile solo via mare, questa spiaggia è incastonata tra le rocce ed è famosa per le sue acque verde smeraldo che attirano tantissimi turisti. Ma cos’ha di tanto speciale rispetto a tante altre spiagge? Ve lo diciamo noi.

La Baia del Buon Dormire, un angolo di paradiso

Una piccola insenatura circondata da rocce e vegetazione mediterranea, a strapiombo sul mare, così si presenta la Baia del Buon Dormire. Considerata una delle spiagge più belle del Cilento, in provincia di Salerno, questa è caratteristica per la sua striscia di sabbia dorata sottile e le acque trasparenti, dal colore verde smeraldo.

Meta di tanti turisti nei mesi estivi, questo piccolo angolo di paradiso accoglie i bagnanti in una vera e propria oasi, che quasi non sembra vera. Si arriva solo in barca o con qualsiasi altro mezzo marittimo, come pedalò, canoa e altro. Non appena si intravede la spiaggia, sembra di entrare in un luogo senza tempo che promette da subito pace e relax.

La spiaggia non è completamente attrezzata, infatti solo i clienti del sovrastante Hotel Kings Palinuro hanno diritto a lettini e sdraio con ombrelloni. Per il resto, tutti possono trascorrere una giornata in relax tra le onde del Buon Dormire. Di spazio non ce n’è molto, quindi si consiglia di regalarsi una giornata in bassa stagione o durante la settimana.

Se non si parte attrezzati con cibo e bevande per la giornata, alla Baia del Buon Dormire c’è un piccolo chioschetto che offre tante vivande tipiche del luogo, come la famosa fresella “Caponata” o pesce fresco di giornata.

Come si arriva alla spiaggia del Buon Dormire

Dal porto di Palinuro esistono diverse navette via mare che portano i turisti fino alla Baia del Buon Dormire, che partono più o meno ogni 20 minuti.

Se si vuole arrivare, invece, autonomamente e godersi il mare della costa in relax, esistono diversi noleggi barche sul territorio. È possibile, ancora, raggiungerla con pedalò o a nuoto dalla vicina spiaggia della Marinella, dove ci sono diversi stabilimenti balneari che noleggiano pedalò e canoe.

Dove si trova la spiaggia più bella del Cilento

La Baia del Buon Dormire è una perla che si trova a sud del Cilento, precisamente nei pressi di Palinuro, una della località più visitate della zona in estate.

Il mare cristallino e le numerose spiagge hanno fatto sì che Palinuro diventasse negli anni una delle mete preferite dai turisti, soprattutto nei mesi di Luglio e Agosto. Un luogo che ha affascinato persone di ogni epoca, tanto che anche il poeta latino Virgilio la descrive come un promontorio impervio nei versi dell’Eneide.

Oltre alla Baia del Buon Dormire, tra le più belle spiagge di Palinuro ci sono la spiaggia delle Saline, spiaggia le Dune e quella dell’Arco Naturale. Inoltre, molto consigliate sono le grotte di Capo Palinuro, meravigliose e suggestive visitabili con la barca o tramite le tante escursioni proposte dal comune.

Il paesino di Palinuro è molto carino anche la sera, quando si trasforma in area pedonale con discopub, bar e gelaterie e altre attrazioni, molto frequentata dai giovani ma anche da tante famiglie.

