In Italia ci sono spiagge bellissime e mare cristallino, ma c’è una spiaggia talmente bella che vi sembrerà di essere alle Seychelles, sono infatti le Seychelles d’Italia

Se cercate un paradiso tropicale, una di quelle spiagge da cartolina, quelle con sabbia bianca e acqua azzurra che si vedono nei film, non dovete andare lontano. Niente aerei o viaggi transoceanici, basta prendere un traghetto. Si tratta infatti della spiaggia di Cala Coticcio in Sardegna. Una spiaggia così bella che vi sembrerà di essere davvero alle Seychelles.

Dove si trova la spiaggia di Cala Coticcio, le Seychelles d’Italia

Le spiagge delle Seychelles sono famose in tutto il mondo per la loro straordinaria bellezza. Sono molto riconoscibili per l’enormi rocce di granito levigato dall’acqua che si trovano sulla spiaggia e sul mare, per la natura rigogliosa e verdissima, per la sabbia bianca e l’acqua cristallina, Anse Lazio è una delle più celebri. Ecco, Cala Coticcio non ha nulla da invidiare.

Cala Coticcio si trova sull‘isola di Caprera, la seconda isola più grande dell’Arcipelago de La Maddalena, nel nord della Sardegna. E’ l’isola di Garibaldi, qui infatti si trova la sua casa-museo, ha spiagge bellissime e, come tutte quelle dell’arcipelago, incontaminate.

Qui i rumori delle strade, del traffico, delle auto potete dimenticarveli. Qui padrone assoluto è la natura. Cala Coticcio si trova sul versante nord-orientale dell’isola ed è rinominata ‘Tahiti’ o ‘Caraibi’ dagli isolani, proprio per il suo aspetto esotico.

La spiaggia di Cala Coticcio

Sabbia bianca e finissima, mare turchese, rocce di granito che emergono dall’acqua e il verde lussureggiante della macchia mediterranea. Non ci sono le palme, ed è questa l’unnica differenza con le spiagge delle Seychelles, ma c’è il profumo di ginepro e mirto che si diffonde nell’aria.

Questa piccola cala forma quasi una piscina naturale con acque calme e bassi fondali, rendendola adatta anche ai bambini. Un paradiso anche per gli appassionati di snorkeling per l’enorme ricchezza faunistica delle sue acque. Tenete conto che la spiaggia è priva di qualsiasi servizio, dunque dovete portare con voi tutto l’occorrente.

Il dolce rumore del mare sarà l’unico suono che sentirete specie se venite qui in bassa stagione quando l’isola è quasi deserta. Un vero paradiso, come le Seychelles.

Come arrivare a Cala Coticcio

Per arrivare a Cala Coticcio dovete prima arrivare a Caprera! Per farlo dovete prendere un traghetto da Palau per l’isola de La Maddalena. Potete caricare in traghetto anche l’auto e usarla per arrivare sull’isola di Caprera. Le due isole infatti sono collegate da un istmo di terra.

Una volta arrivati a Caprera seguite le indicazioni che vi porteranno a parcheggiare la macchina in prossimità del Memoriale di Garibaldi. Da lì dovete proseguire a piedi.

Per raggiungere Cala Coticcio dovete intraprendere una camminata un po’ impegnativa lungo un sentiero che scende verso il mare. Si tratta di un trekking di circa 50 minuti, abbastanza agevole, ma alcuni tratti sono molto ripidi dunque fate attenzione e indossate scarpe chiuse. Abbiate fiducia che tutta la fatica sarà ben ripagata dalla vista di questo posto straordinario.

Se ne avete la possibilità potete arrivare a Cala Coticcio anche via mare. O con una vostra imbarcazione o partecipando alle escursioni all’arcipelago che partono dal porto de La Maddalena o da Palau.

Cosa vedere all’Isola di Caprera

La Maddalena è un arcipelago meraviglioso nel nord della Sardegna, una Riserva Naturale, un’ area marina e terrestre protetta, formato da 7 isole maggiori più alcuni isolotti. L’Isola più importante, quella abitata, dove si trova il porto e tutti i servizi è La Maddalena. Caprera è la seconda isola per grandezza, parzialmente abitata e facilmente raggiungibile anche in auto da La Maddalena attraverso il ponte.

Caprera offre altre spiagge bellissime oltre Cala Coticcio: Cala Portese, detta dei Due Mari in quanto ha il mare sia a destra sia a sinistra; Cala Andreani detta anche del Relitto per la presenza sulla spiaggia di un relitto del motoveliero Trebbo del 1955; poi Cala Garibaldi, Cala Serena e Cala Nopoletana con il suo mare azzurrissimo.

Non si può andare a Caprera senza visitare la casa museo di Giuseppe Garibaldi, rendere omaggio all’Eroe dei Due Mondi, conoscere la storia, la vita di chi ha fatto l’Italia.

Nell’isola dunque che più di tutte le altre porta in alto il vessillo tricolore potete trovare una spiaggia dalla bellezza esotica, Cala Coticcio la Seychelles d’Italia.