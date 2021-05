La rivelazione di Tina su Isabella di Uomini e Donne e il passato all’estero

Tina ha svelato che Isabella Ricci di Uomini e Donne in passato è stata una modella molto famosa e che avrebbe sfilato anche in Europa.

Isabella Ricci di Uomini e Donne è ormai, senza dubbio, l’acerrima nemica di Gemma Galgani. Chi sostiene che la dama potrebbe rubare il centro dell’attenzione alla torinese non sbaglia. E a confermare che le attenzioni su Isabella di Uomini e Donne sono altissime è anche Tina Cipollari che ha svelato anche un aspetto nascosto del passato della Ricci che avrebbe lavorato anche come modella da giovane, sfilando persino a Parigi.

Se vuoi sapere invece che lavoro fa oggi Isabella clicca qui –> Isabella Ricci, Uomini e Donne: dove si trova la sua azienda

Isabella era una modella e ha sfilato a Parigi

Nella puntata del 27 maggio di Uomini e Donne, come sempre, si è accesa una piccola discussione tra Gemma Galgani e Isabella Ricci in merito al comportamento tenuto dalle due dame con Aldo. Alla fine a “tagliar la testa al toro” dichiarando che Isabella ha una classe che Gemma non avrà mai, è stata Tina Cipollari. L’opinionista, sicuramente per far un po’ innervosire la Galgani, ha svelato al pubblico a casa che Isabella Ricci da giovane è stata una modella molto apprezzata e che avrebbe sfilato anche a Parigi.

Isabella di Uomini e Donne non ha né confermato né smentito in merito al “dove” abbia sfilato. Ha solo ridotto un po’ il polverone, dicendo che lei lavora da 30 anni come imprenditrice e che sì, ha sfilato e ha fatto la modella da giovane, ma che per lei è stata come una parentesi.



Tina svela il passato di isabella

Lo scontro tra Isabella e Gemma

La Cipollari ha comunque sottolineato come Isabella di Uomini e Donne, secondo lei, sia molto più elegante, raffinata e di classe rispetto alla dama di Torino. Gemma sta evidentemente patendo un po’ questo spostamento dei riflettori e delle attenzioni del pubblico su Isabella. Questo infatti è vero: la Ricci sta diventando ogni giorno di più una temibile rivale per la Galgani. Non tanto in amore, ma per quanto riguardare il favore del pubblico.

Certo, molto probabilmente Isabella non farà mai una “letterona” letta tra le lacrime in prima serata a George, ma lo scontro tra le due potrebbe riaccendere un po’ di curiosità!