Volete nuotare in acque cristalline con dei maialini adorabili?

La spiaggia tropicale dei maialini sub! Non è vicina, ma è un luogo meraviglioso che vi lascerà letteralmente a bocca aperta!

Immaginate una spiaggia bellissima con i colori tipici delle Bahamas: acqua cristallina, sabbia bianca, relax e l’unico rumore che sentirete oltre alle onde del mare è il grugnito dei maiali. Non avete letto male e noi non abbiamo sbagliato a scrivere! Quest’isola infatti, Big Major Cay, è famosa non solo per essere un paradiso, ma anche per ospitare dei deliziosi maialini liberi che girano per la spiaggia.

Alla scoperta di Pig Beach

Questa spiaggia, cui è stato il nome di Pig Beach giustamente è diventata famosissima grazie alle fotografie di Eric Cheng che si avventurò sull’isola dopo aver sentito la storia dei maialini nuotatori! Siamo di fronte ad una versione nuova di Babe Maialino Coraggioso? Diciamo che qui è stato girato il sequel: Babe Maialino va in vacanza!

Pig Beach, che in realtà è Big Major Cay è alle Bahamas ed è disabitata, dagli umani. Mentre è colonizzata invece dai maialini! Ovviamente i turisti sono super affascinati e attratti all’idea di nuotare insieme a questi simpatici “nuovi amici”.

Perché ci sono dei maialini qui?

Ma perché si trovano questi maialini che nuotano in acqua accanto ai turisti? La leggenda vuole che molti anni fa alcuni marinai abbandonarono sull’isola dei maialini l’idea era quella di mangiarli in un secondo momento, ma non tornarono mai più. Così questi iniziarono a “colonizzare” l’isola diventando dei veri e propri abitanti tanto che hanno iniziato a nuotare felici nell’acque cristalline, godendosi tutta la bellezza di questo luogo. Altre ipotesi invece vedono la trovata dei maialini in spiaggia nascere dall’Ente Turismo per aggiungere un po’ di interesse turistico a questo arcipelago, altrimenti bellissimo ma disabitato.

Una cosa è certa. I maialini di Pig Beach vengono nutriti dai turisti, stanno benissimo e si divertono come pazzi a nuotare in uno dei luoghi più belli del mondo, le Bahamas.