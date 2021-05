Meteo weekend 28-30 maggio: Italia tormentata dalle piogge. Un altro fine settimana sotto l’acqua.

Non c’è tregua dal maltempo in questo maggio pazzo come marzo. Il tempo non sarà lo stesso in tutta Italia, ma questi giorni saranno segnati qua e là dalle piogge e dall’instabilità.

Da giovedì a domenica, la pioggia si sposterà progressivamente in varie parti d’Italia, soprattutto al Centro-Nord. Di seguito le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo weekend 28-30 maggio: Italia sotto la pioggia



Dopo la breve pausa dal maltempo, con giornate soleggiate e temperature miti, tornano piogge e temporali sull’Italia. Una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico supererà l’anticiclone portando nuovi fenomeni sul Tirreno e al Nord. Come annuncia 3bmeteo.

Nella giornata di giovedì 27 maggio, le piogge stanno raggiungendo le regioni meridionali tirreniche. I fenomeni interesseranno Campania, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio, un peggioramento è atteso sulle Alpi e sulle regioni di Nord-Est, con temporali e acquazzoni. In serata i fenomeni si sposteranno sulle pianure settentrionali e sul versante dell’alto Adriatico. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia sono previste piogge forti e grandinate. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà più stabile e soleggiato.

Previsioni per il weekend

Il clima estivo tarda ancora ad arrivare, nonostante il 1° giugno dovrebbe entrare l’estate meteorologica. Negli anni precedenti abbiamo avuto mesi di maggio già estivi o tardo primaverili, qui siamo ancora nel pieno della primavera, con temperature miti durante il giorno ma ancora fresche alla sera e al mattino. In questo tempo fortemente variabile, ci aspetta ancora un weekend segnato dal maltempo, anche se non in modo uniforme in tutta Italia.

La giornata di venerdì 28 maggio sarà di pausa tra le piogge di giovedì 27 maggio, che colpiranno comunque solo il basso Tirreno e il Nord, e il nuovo maltempo in arrivo per il fine settimana. Il tempo sarà stabile su gran parte d’Italia, con cieli soleggiati o poco nuvolosi. Qualche passaggio irregolare di nubi è previsto sulla Pianura Padana e al Sud. Mentre sull’Appennino tosco-emiliano sono previste piogge sparse. Le temperature saranno stazionarie e o in aumento.

L’instabilità tornerà nelle giornate di sabato e domenica, in particolare al Nord e al Centro. Mentre sulle Isole Maggiori e al Sud sono attesi fenomeni portati da una depressione di origine afro-mediterranea.

La giornata di sabato 29 maggio inizierà con tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso su tutta Italia. Il peggioramento arriverà nel pomeriggio, a partire dalle Alpi, dove sono attesi temporali anche forti, che verso sera si estenderanno alle pianure. Potrebbero verificarsi anche grandinate. Tempo nuvoloso in Sardegna, con possibili piogge locali nella parte meridionale della regione. I cieli saranno più velati o nuvolosi sulle regioni del Centro, con piogge durante la notte su Toscana e Marche. Al Sud il cielo sarà irregolarmente nuvoloso nella seconda parte della giornata e più coperto sulla Sicilia, con qualche pioggia tra Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. Sulle altre regioni meridionali peninsulari il tempo sarà più stabile. Le temperature saliranno, fino a picchi di 30 gradi al Sud. I venti soffieranno deboli da Sud-ovest. I mari saranno mossi o poco mossi.

Domenica 30 maggio la situazione meteo peggiorerà, con instabilità più diffusa e temporali anche forti. Al Nord, rovesci e temporali sono attesi già dalle prime ore della giornata, accompagnati da possibili grandinate locali. Nel pomeriggio, comunque, i fenomeni si attenueranno sulle Alpi. Al Centro Italia, il tempo sarà instabile su Toscana, Umbria e Marche settentrionali, che in serata si estenderanno a Lazio e Abruzzo.

Il tempo al Sud sarà caratterizzato da progressivo peggioramento, inizialmente soleggiato al mattino, poi con piogge e temporali dal pomeriggio. Sono attesi rovesci e temporali su Campania, Molise, Basilicata e nord della Puglia. Più asciutto sulla Calabria.

Le temperature subiranno un forte calo al Nord e in alcune zone del Centro. Invece saranno più stabili o in leggero aumento al Sud, sempre con picchi di 30 gradi. I venti soffieranno tesi da Nord-Est, con Bora a Trieste. I mari saranno da poco mossi a molto mossi.