Voli low cost: debutta una nuova compagnia in Europa. Nuove opportunità di viaggio.

Viaggiare in Islanda è sempre stato molto costoso, sia per la distanza che per la scarsa presenza di collegamenti low cost. Alcune compagnie in passato hanno tentato ma senza grande successo e sono state costrette a chiudere. Ora, però, arriva una nuova compagnia aerea potrebbe cambiare nuovamente le cose, rendendo più accessibili i viaggi verso la bellissima isola e i suoi paesaggi mozzafiato.

La compagnia aerea si chiama Play ed è una low cost islandese. Debutterà il prossimo 24 giugno e promette di rendere più facili i voli verso l’Islanda. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: arriva una nuova compagnia dall’Islanda

Si fa agguerrita la concorrenza nel mercato dei voli low cost in Europa. Dopo un anno nerissimo, a causa della pandemia, abbiamo visto un’esplosione di nuovi collegamenti, aumento delle frequenze dei voli e apertura di nuove rotte. Tutto per attirare nuovi clienti in vista dell’estate e comunque dei viaggi per turismo che stanno ripartendo.

Il calo dei contagi, l’avanzamento della campagna vaccinale e l’introduzione del nuovo pass europeo stanno agevolando le nuove partenze. Nel frattempo assistiamo al moltiplicarsi delle offerte e anche alla nascita di nuove compagnie aree.

Abbiamo visto l’apertura di una nuova compagnia aerea low cost negli Stati Uniti, per collegare la California ad altri stati occidentali usa. Ora è il turno dell’Europa, con la compagnia low cost Play, che arriva dall’Islanda con importanti rotte con il resto del Vecchio Continente.

La low cost islandese ha ottenuto da pochissimo il certificato di operatore aeronautico e l’autorizzazione a operare voli commerciali. Il suo primo volo decollerà il 24 giugno prossimo.

La compagnia islandese volerà con un Airbus A321neo da 192 posti in economy class. Dal mese di luglio, oltre a questo, saranno operativi altri due aeromobili.

Le prime rotte sono ancora poche e non prevedono l’Italia, ma è l’auspicio è che anche il nostro Paese possa essere incluso in futuro, con nuove possibilità di viaggiare verso l’Irlanda.

I voli low cost di Play partono dalla capitale islandese Reykjavik . Al momento sono previste 6 rotte, dirette vero le seguenti destinazioni:

Tenerife , dal 29 giugno, con due frequenze settimanali;

, dal 29 giugno, con due frequenze settimanali; Berlino , dal 2 luglio, con quattro voli a settimana;

, dal 2 luglio, con quattro voli a settimana; Alicante , dal 13 luglio, con due voli a settimana;

, dal 13 luglio, con due voli a settimana; Parigi , dal 15 luglio, con quattro frequenze settimanali;

, dal 15 luglio, con quattro frequenze settimanali; Barcellona , dal 16 luglio, con due frequenze a settimana;

, dal 16 luglio, con due frequenze a settimana; Copenaghen, dal 22 luglio, con due voli a settimana.

I collegamenti sono con alcune grandi capitali europee, con voli anche abbastanza frequenti, e alcune famose località di vacanza.

La Play prende il posto della vecchia WOW air, compagnia low cost islandese che aveva chiuso a marzo 2019. Un anno prima della pandemia.

