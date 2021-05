In uscita il nuovo film targato Sky Original con un cast tutto italiano: Security. Disponibile su Sky e Now Tv dal 7 giugno. Ecco dove è stato girato.

In prima assoluta, il 7 giugno 2021, su Sky e Now Tv il film Security, diretto da Peter Chelsom e co-sceneggiato e interpretato da Silvio Muccino, di ritorno sulle scene dopo alcuni anni di inattività. Il thriller made in Italy è stato realizzato in una delle località balneari più esclusive del nostro Paese: Forte dei Marmi.

Una storia dalle tinte scure ambientata non nei mesi estivi, bensì in pieno inverno. In quel mare d’inverno cantato dalla Berté, dove le giornate di accorciano e le notti divengono sempre più lunghe e imprevedibili. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon, è Interpretata anche da Marco D’Amore, Maya Sansa e Fabrizio Bentivoglio. Un cast niente male, no?

Forte dei Marmi: la location del film Security

Security è interamente girato a Forte dei Marmi, celebre zona marittima della Versilia toscana, famosa per le sue grandi spiagge sabbiose e per l’intensa vita mondana. Affacciata sul Mar Ligure, la splendida cittadina eredita il nome dal fortilizio del Settecento, fatto costruire per intensificare le difese costiere. Distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Forte dei Marmi ospita alcuni edifici ricchi di storia e cultura.

Tra questi il Forte Lorenese, soprannominato “il Fortino”. Situato al centro della città, venne fatto costruire da Leopoldo I, Granduca di Toscana, per proteggere il luogo dal qualsivoglia offensiva, visti i crescenti scambi commerciali dovuti alla produzione di marmo. Ad oggi, la struttura ospita mostre ed eventi, rimanendo il simbolo rappresentativo della città (compare addirittura sullo stemma comunale).

Altrettanto famoso, il pontile, emblema di Forte dei Marmi, costituto da un lungo sentiero che si snoda costeggiando il mare. Realizzato nell’Ottocento, è stato per secoli, come attracco di navi cariche di marmo di Carrara, rinomato per essere stato utilizzato da Michelangelo per le sue immortali sculture. Di grande bellezza, dal pontile è possibile vedere le imponenti Alpi Apuane. Un panorama incomparabile.

Per quanto riguarda la vita notturna come non citare la Capannina, lo storico locale di Forte dei Marmi. Aperta dal 1929 da Achille Franceschi, nasce dal recupero di un vecchio capanno sul mare ed è tutt’ora la discoteca con ristorante più antica del mondo. Luogo di svago e d’incontro di celebrità del mondo dello spettacolo e della cultura, è stato il set di molti film della tradizione italiana. Chi non ha mai visto Christian De Sica ballare l’alligalli su Sapore di Mare? Impossibile.

E questa volta, come risalterà il magnetismo di Forte dei Marmi? Lo vedremo dal 7 giugno con Security.

Cosa visitare in Versilia

La Versilia è una zona ricca di destinazioni che uniscono la storia e la natura, offrendo moltissimi posti da visitare. Per esempio, da non perdere, è il lago di Massaciuccoli. Formatosi vicino al mare, il lago è tendenza paludosa e gode di un ecosistema tutto suo, popolato di una specifica flora, da meravigliosi aironi di specie differenti e da germani reali. Dichiarata Oasi Lipu di Chiarione, la zone è ideale per il birdwatching. Lì vicino, il borgo e l’area archeologica di Massaciuccoli.

Sempre dal punto di vista naturalistico è da prendere in considerazione anche il Parco del Monte Corchia, uno delle vette più importanti della Alpi Apuane. Una delle particolarità del posto è sicuramente sono i tunnel sotterranei lungo i due chilometri di grotte. A queste grotte, si aggiungono anche le famose cave di marmo, da cui viene estratto il pregiato marmo di Carrara, e la miniera l’argento dove poter assistere all’estrazione di argento.