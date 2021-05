Ecco dove vivere con pochi soldi e fare una vita dignitosa senza affannarsi troppo.

In Italia per vivere una vita dignitosa sono necessari almeno €1300 e purtroppo negli ultimi anni sempre più lavoratori non arrivano nemmeno a €1000 al mese. La soluzione è semplice, basta solo un po’ di coraggio!

Si potrebbe cambiare le carte in tavola, invece di vivere per lavorare, bisognerebbe tornare a lavorare per vivere. Ciò lo si può fare solo in un modo: cambiare vita. Ecco una lista di luoghi meravigliosi dove vi basteranno meno di €1000 o addirittura meno di €500 per vivere una vita dignitosa. Ecco la lista dei posti più belli dove potrete vivere bene con pochi soldi.

Dove vivere con pochi soldi

Negli ultimi anni sempre più italiani si stanno trasferendo all’estero perché vivere in Italia ormai costa troppo. Non importa quanti anni avete, non è mai troppo tardi per vivere come si vuole. I più giovani e gli adulti troveranno in questo articolo spunti per vivere un’esperienza unica, mentre gli anziani potranno trovare l’articolo interessante per cambiare vita e godersi la propria pensione come si deve. Meglio ancora, se avete una rendita o lavorate da remoto, non dovete far altro che leggere la lista di seguito e scegliere la vostra destinazione in base alle vostre esigenze e al vostro gusto personale.

Ci sono luoghi meravigliosi nel mondo, paradisi terrestri dove è possibile vivere con pochi soldi e godersi la vita al massimo. La lista presentata copre molte preferenze: luoghi paradisiaci con spiagge meravigliose e bagnate da acque cristalline, città dal carattere freddo e nordico, infine, luoghi mistici, diversi da quelli a cui siamo abituati, in cui si viaggia o ci si trasferisce per cambiare stile di vita.

Canarie

Romania

Madagascar

Tailandia

Cambogia

Nepal

Filippine

Portogallo

Vietnam

Panamá

Canarie, un sogno vista mare

Le Canarie sono un arcipelago di molte isole, grandi e piccole, tutte di origine vulcanica ed una più bella dell’altra. Le più conosciute sono Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria e La Palma. Molti italiani, per lo più pensionati, hanno trovato la loro isola di pace trasferendosi qui. Sole e mare tutto l’anno, paesaggi meravigliosi e prezzi bassi. Cosa si può volere di più?

La tassazione nelle Canarie è inferiore rispetto all’Italia, l’iva non supera mai il 7% e non viene mai applicata sui beni di prima necessità, ciò ne consegue che i prezzi delle cose sono molto più bassi. Alle Canarie con €900 si vive una vita dignitosa e non ci si fa mancare nulla. Basti pensare che l’affitto di un grazioso monolocale in centro costa massimo €450, le sigarette più care €2,30 e la benzina costa €1 al litro.

Romania, spendere poco e vivere bene

Se amate la natura selvaggia, paesaggi di montagna mozzafiato e vi piace l’aria fresca, la Romania è il posto che fa per voi. La terra del grande Conte Dracula è infatti un Paese europeo ricco di paesaggi meravigliosi, tradizioni antichissime, cibo delizioso e castelli a non finire.

Un litro di latte costa solo un euro ed un buon pasto ad un ristorante normale al massimo €7. Gli affitti variano in base alla grandezza, un appartamento di almeno 90 metri quadri costa sulle €400 al mese , mentre un discreto monolocale costa circa €250. Preferibile muoversi con il taxi che con altri mezzi, è veloce ed economico, solo €0,16 al minuto.

Madagascar

Il Madagascar è una terra unica nel suo genere, quasi tutta la superfice di questa isola è coperta dalla natura fra parchi meravigliosi e foreste pluviali. Il Madagascar è il posto ideale per chi vuole staccare dalla vita frenetica della città, dal traffico incessante e dai ritmi insostenibili. Qui potrete osservare tutti i giorni specie di animali che probabilmente non avete mai visto: le morette del Madagascar, i lemuri e il “geco satanico”, anche conosciuto come il draghetto dell’isola.

Qui il costo della vita è bassissimo, soprattutto per un europeo. Un bel monolocale costa più o meno €200 al mese, un chilo di pollo magro massimo €3 ed un pasto al ristorante per una persona €1,30.

Tailandia: avventura, cibo e relax

La Tailandia è una meta sempre più visitata ogni anno da turisti che provengono da ogni angolo del mondo, ma se vi dicessi che è anche un ottimo Paese per cambiare vita? La Tailandia è un Paese da scoprire ogni giorno, ideale per le persone che amano le avventure, ma anche per chi ama il relax, il mare e la movida.

La vita in Tailandia costa poco. Per vivere una vita dignitosa bastano €400, se poi ci si vuole godere al massimo la vita, anche solo €500. Il prezzo di un monolocale non supera mai i €300 al mese e si risparmia moltissimo sui beni primari e sulla spesa: un kilo di pollo €2, una confezione di uova (minimo 12 uova) costa €1,30.

Cambogia, un’esperienza di vita

Nonostante le guerre e la sofferenza che hanno vissuto i cambogiani, qui la vita è semplice e tutti sono felici per le piccole cose. L’esperienza in Cambogia non è adatta a tutti. In Cambogia si va per ricercare se stessi ed imparare uno stile di vita diverso, incentrato sulla bellezza delle cose semplici.

Vivere in Cambogia costa pochissimo. Un monolocale non costa mai più di €250, mentre un pasto al ristorante costa solo €3. I beni di prima necessità costano poco: un chilo di patate massimo €1, un chilo di pollo magro €2,50.

Nepal, vivere bene e spendere poco

Il Nepal è uno dei Paesi meno conosciuti del mondo, ma anche uno dei Paesi più suggestivi. Una meta ideale per gli amanti della montagna e del trekking. Vivere qui potrà essere un’esperienza magica. Trekking, tradizioni millenarie, animali selvatici e natura incontaminata.

Vivere in questo stato costa veramente poco. Bastano €50 per prendere in affitto un monolocale in periferia. Un pasto costa €3,50, un biglietto del cinema costa solo €2,50. I beni primari non sono eccessivamente costosi: un chilo di pomodori freschi costa €0,50 ed un chilo di pollo massimo €1,50.

Filippine

La Repubblica delle Filippine consta di più di 7000 isole, una più bella dell’altra. Le Filippine sono certamente fra i Paesi più belli ed economici in cui andare a vivere. Spiagge meravigliose, acqua cristallina, paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, gente gentile e disponibile ed una capitale moderna. Il punto forte delle Filippine è la varietà delle isole, in poco tempo si raggiunge un’isola vicina.

Il prezzo di un monolocale – ovviamente non nella capitale, Manila – può costare dalle €150 alle €250. Molto dipende dall’isola che scegliete e dalla zona residenziale.

Portogallo, un buon compromesso

C’è chi ovviamente non vuole rinunciare all’Europa, ma nemmeno alla bella vita, al mare, al buon cibo e alla movida esclusiva. Il Portogallo è un ottimo compromesso: potrete fare la bella vita, spendere poco, ma vivere comunque a poche ore di aereo dall’Italia. Migliaia di pensionati italiani hanno deciso di cambiare vita e di trasferirsi in Portogallo, dove hanno potuto usufruire di grandi agevolazioni fiscali.

Più si è al nord e più vivere in Portogallo costa poco. Evitate Lisbona, meglio puntare su Porto o sulle città a nord. Qui con massimo €1000 si vive da ricchi. L’affitto di un appartamento di almeno 90 metri quadri costa più o meno €500 al mese, mentre per un monolocale €350 euro al mese.

Vietnam, cibo e natura

Il Vietnam è un Paese asiatico incredibile. Vivere in Vietnam vi darà l’opportunità di rilassarvi nelle spiagge di sabbia bianca e fare percorsi trekking unici ed inimitabili. Se amate il cibo asiatico e vivere nella natura, il gioco è fatto.

L’affitto di un appartamento in una zona periferica costa €250, mentre un pasto al ristorante €3,50. Un pacco di sigarette costa €1 ed un litro di benzina solo €0,70.

Panamá: grattacieli e mare

Gli amanti della città con grandi palazzi e il mare a due passi, apprezzeranno Panamá. Questa città non solo è un paradiso fiscale, ma è anche la più moderna dell’America Latina. Casinò, locali notturni e centinaia di grattacieli.

L’affitto di un appartamento poco fuori dal centro costa €400, mentre un pasto ad un ristorante si aggira intorno agli €8. Una birra in centro città costa meno di 1 euro ed un abbonamento mensile dei mezzi pubblici costa solo €20.