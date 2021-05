Dove fare shopping in Italia: le città e le vie migliori

In attesa dei saldi estivi, facciamo una panoramica su dove fare shopping in Italia e sulle vie dello shopping, le più belle e piene di negozi dove fare acquisti in diverse città italiane.

Il nostro Paese, lo sappiamo, è patria della moda e del fashion. Se siete degli appassionati e volete sapere dove fare shopping in Italia, di seguito vi consigliamo le migliori strade da visitare in ogni grande città italiana.

Da Roma a Milano, sono davvero tante le destinazioni per chi ama non solo le bellezze culturali del nostro Paese ma anche il senso della moda che, diciamolo, è unico in tutto il mondo.

Dove fare shopping in Italia: le città principali

Lo shopping è una delle priorità principali per i turisti, soprattutto in Italia. È un Paese rinomato per le sue arti, la moda e i beni di alta qualità, in particolare i beni di lusso. Lo shopping nelle nostre città è molto piacevole, perché ci sono tante strade e destinazioni popolari tra cui scegliere.

Le città principali dello shopping sono sicuramente Roma e Milano, capitali del fashion dove si trovano boutique di grandi firme ma anche negozi accessibili a tutti, ma ci sono numerose località in cui si può andare in Italia per soddisfare la propria voglia di acquisti.

Le vie dello shopping di Roma

Nella Capitale italiana la strada più famosa che tutti conoscono per lo shopping è sicuramente Via del Corso, una strada lunga e piena di negozi, sia di catena che più piccoli dove trovare di tutto.

Via del Corso è una delle strade più affollate della città, sempre piena di cittadini e turisti che non vogliono perdere le ultime novità fashion di abbigliamento e accessori. Una delle strade che la incrociano, poi, è Via dei Condotti, che sfocia poi in Piazza di Spagna e dedicata completamente ai brand di lusso.

Una delle vie più amate dai turisti, qui troverete grandi firme del luxury come Gucci, Versace, Prada, Louis Vuitton e tanti altri.

Inoltre, per gli amanti dei grandi centri commerciali, a Roma c’è il Maximo Shopping Center, uno dei più grandi della città dove troverete numerosi negozi, tra cui anche il british Primark.

Milano, patria delle sfilate

Milano è ancora più rinomata di Roma per il fashion e la moda, patria anche della Milano Fashion Week, evento seguitissimo da tutto il mondo.

Via Montenapoleone è la strada del luxury per antonomasia, conosciuta da tutto il mondo della moda come un luogo sofisticato per fare shopping, in negozi come Gucci o Prada passando poi per Giorgio Armani o Dolce & Gabbana.

Se invece avete budget più contenuti ma la voglia di shopping non manca, c’è poi Corso Vittorio Emanuele II ampia zona pedonale che unisce Piazza del Duomo a piazza San Babila. Lungo il corso, ci sono numerosi negozi dedicati a qualsiasi tipo di target, anche il più giovane.

Corso Buenos Aires, poi, guarda alle esigenze di molti, qui infatti si possono acquistare molteplici tipologie di prodotti, dai capi di abbigliamento alle scarpe, ai libri fino agli articoli sportivi.

Shopping a Napoli, negozi per tutte le tasche

Napoli non è solo patria di grande cultura e buon cibo, ma è rinomata anche per le tante vie dello shopping sparse per la città.

La più famosa è sicuramente Via Toledo, anche detta dai cittadini Via Roma, una strada molto lunga che va da Piazza Trieste e Trento fino a Piazza Dante. Qui sono tantissimi i negozi che si trovano, di abbigliamento, di scarpe, di giocattoli e tanto tanto altro.

Se amate il luxury, anche a Napoli c’è una via appositamente dedicata, ovvero Via dei Mille nel quartiere Chiaia. Bulgari, Armani, Gucci, Louis Vuitton sono solo alcuni dei brand del lusso presenti in questa strada, dove i più appassionati potranno spendere.

Per acquisti più low cost e variegati c’è, poi, Corso Umberto I, detto anche il Rettifilo, una lunga strada dove ci sono tantissimi negozi dedicati a ogni tipo di target.

Firenze, le vie dello shopping

Firenze è un dei centri italiani più importanti per la moda e vanta firme importanti, soprattutto in due vie molto famose per lo shopping.

Parliamo di Via de’ Tornabuoni e Via della Vigna Nuova, due strade famose per chi ama acquistare soprattutto capi d’abbigliamento, proprio nel meraviglioso centro storico della città toscana. Tantissime sono le boutique di grandi fime, come Armani, Gucci e Prada, ma anche tanti negozi di catene spagnole o inglesi, che permettono davvero a tutti di potersi godere un po’ di sano shopping.

Inoltre, per chi ama gioielli soprattutto fatti a mano, Ponte Vecchio è noto come la sede di oreficerie e gioiellerie dove poter trovare pezzi davvero unici, fatti da artigiani che portano avanti tradizioni millenarie.