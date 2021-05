Sapevate che in Italia esiste una spiaggia sonora? È una delle 100 al mondo ed è a pochi passi da casa.

Avete mai immaginato una spiaggia che suona ad ogni passo? Che emette proprio musica a tutti gli effetti e ricorda il suono di un violino? Un po’ come quei tappeti musicali a forma di pianoforte che troviamo da Macy’s a New York a Natale o nei grandi magazzini! Bene, sappiate che esiste veramente: la musica è naturale, nasce dai sassolini che vengono calpestati e siamo in Italia. Non occorre infatti andare dall’altra parte del mondo per passeggiare su una spiaggia musicale! E nemmeno affidarsi a tecnologie d’avanguardia e dolby surround da urlo. In questo caso basta prendere l’auto e andare in Toscana, precisamente a Cala Violina.

Cala Violina: la spiaggia sonora in Italia

Cala Violina, in Toscana è una spiaggia sonora naturale. Si tratta di un fenomeno antico di cui pare ne raccontasse già Marco Polo riferendosi alle dune del Dunhang. Sembra che – come riporta il sito del Comune di Scarlino – nel mondo ci siano solo 100 luoghi dotati di questa particolare caratteristica e Cala Violina è proprio uno di questi. Tutto grazie al rumore che i sassolini che compongono l’arenile fanno ogni volta che li si calpesta: sembra un violino che suona.

Perché i sassolini di quarzo ricordano i violini?

Secondo diversi studi i minuscoli sassolini di quarzo se calpestati rapidamente e con enfasi emettono un suono che ha una frequenza tra 500 e 2.500 hertz. Questo ricorda le note di un violino ed è un fenomeno pazzesco che attira ogni anno migliaia di turisti.

Ma non è solo questo il punto di forza di Cala Violina. Questa spiaggia si trova infatti nella Riserva Naturale di Scarlino ed è un gioiello naturale. L’accesso dei turisti è limitato perché la spiaggia è piccola e racchiusa tra due promontori. Mare cristallino e panorama mozzafiato sono altri due punti di forza pazzeschi di questa destinazione top per le vacanze estive!

Cos’altro vedere a Cala Violina e dintorni?

Va detto che la spiaggia sonora di Cala Violina non è solo interessante per il mare e per il rumore dei sassolini, ma anche per i percorso di trekking che si snodano nell’immediato entroterra. Potete andare alla scoperta di questi percorsi con la bici, oppure a piedi, selezionando i sentieri che meglio si adattano alle vostre capacità.

Questa spiaggia sonora è quindi una delle cento destinazioni “naturalmente musicali” che il mondo ci mette a disposizione ed è a due passi da casa! Siete pronti per scoprire Cala Violina?