Simone Finetti, Masterchef: “Ho copiato la formula di consegna dei vaccini”

Simone Finetti dopo Masterchef apre la sua bottega online ed è pronto ad un programma televisivo.

Simone Finetti è stato un concorrente di Masterchef Italia e di Masterchef All Stars. In entrambe le occasioni la sua bravura e la sua solarità hanno conquistato il pubblico a casa e ora che ha aperto una sua bottega online ha stupito tutti dichiarando che per la consegna dei suoi ravioli del Plin ha copiato la formula di consegna dei vaccini!

L’idea di consegnare cibo come vaccini: Simone Finetti stupisce tutti

Diciamo che non tutto vien per nuocere e la metodologia di consegna di conservazione dei vaccini ha ispirato l’ex concorrente di Masterchef, Simone Finetti che ha da poco aperto una bottega online chiamata Gli Artigianali e spedisce i suoi cappellacci e i suoi ravioli del Plin in contenitori isotermici conservati con ghiaccio secco a meno ottanta gradi e, una volta consegnati sono pronti per essere cucinati. Tra gli altri prodotti troviamo: le paste ripiene, le paste lunghe, quelle trafilate al bronzo, i bordi e i fondi, i ragù, ma anche pietanze vere e proprie già pronte e salumi.



Il programma in tv di Simone Finetti: Il Gusto Giusto

La sua bottega, Gliartigianali aprirà anche due negozi fisici a Fico che verranno inaugurati verso fine luglio. Ma le novità non finiscono qui. A breve infatti lo vedremo anche in televisione, su Mediaset Infinity e poi su Italia 1 o Rete 4 in replica. Qui, insieme a Federico Fusca condurrà un programma televisivo intitolato Il Gusto Giusto. È la sua prima trasmissione da conduttore in cui girerà per l’Italia a cercare i cibi più gustosi e calorici e pieni di grassi possibili e immaginabili che poi insegnerà ai telespettatori a rifare a casa ma nel modo giusto, ossia usando prodotti di qualità!

Un programma super interessante insomma perché tutti adoriamo il junk food, ma sappiamo bene che fa male e spesso ce ne priviamo proprio per questo motivo. Ora finalmente grazie a Simone Finetti e al suo programma tv potremo mangiarli, ma nel modo giusto!