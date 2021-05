By

Le previsioni meteo per le prossime settimane. Quando inizia il caldo, il tempo per il ponte del 2 giugno, le temperature previste

Una primavera così poco estiva – e perfino così poco primaverile – si fa fatica a ricordarla. Se Aprile poteva non sorprendere con i suoi alti e bassi, un maggio così sottotono e piovoso – specie al Nord – è davvero raro. Finora il caldo non è scoppiato, solo qua e la qualche fiammata. E la domanda è: quando arriva il vero caldo dell’estate? Le previsioni meteo rimandano ormai a giugno inoltrato questo appuntamento.

Quando inizia l’estate e il caldo

Quest’anno l’estate non ha propria voglia di iniziare. Solitamente a fine maggio il clima era già da costume e telo da mare, invece questa volta come ci si azzarda a mettere via le giacche arriva un abbassamento termico o una perturbazione. Un tira e molla del caldo che non ha ancora intenzione di finire.

E’ andata meglio al Sud dove finora c’è stata qualche giornata di caldo intenso che ha fatto ricordare che siamo a fine maggio, niente da fare al Nord dove invece continua un clima da ottobre con temperature sotto la media e molto perturbato. Ma quando inizia l’estate?

Le previsioni fino al ponte del 2 giugno

In molti incrociano le dita che l’estate e il vero caldo scoppino per il fine settimana del 29 e 30 maggio o per il ponte del 2 giugno consentendo così una fuga al mare. Quando mai desiderata dopo il lunghissimo inverno. Ma niente da fare. L’inizio dell’estate è ancora rimandato.

Il prossimo weekend sembra confermata la presenza dell’Anticiclone che dovrebbe resistere anche alle correnti instabili presenti sui Balcani. Ma oltre ad un piacevole sole non aspettatevi nulla in più: le massime non andranno oltre i 25/26 gradi. Temperature da metà primavera. E sul nord est l’incognita del maltempo.

Il ponte del 2 giugno potrebbe essere perfino peggiore. Infatti per quei primi giorni di giugno è previsto il passaggio di un ciclone proveniente dal Nord Europa. questo porterebbe piogge e perfino gradinate al Centro e al Nord e un notevole abbassamento termico per via delle correnti polari. Dovrebbe andare meglio al Sud ma con valori termici comunque modesti.

Quando scoppia il caldo: previsioni per giugno

Dunque quando arriva il caldo dell’estate? Un’inversione di tendenza l’avremo solo intorno al 7/10 giugno. Solo allora infatti l’Anticiclone diventerà granitico e non ci lascerà più. E sarà dunque da quel momento che inizierà la bollente estate 2021.

Infatti sin da subito l’Alta Pressione si farà sentire con temperature che arriveranno a 32 gradi e ci resteranno per diversi giorni. Le notti saranno tropicali con temperature alte e giorni di fiammate africane con l’afa e i tassi di umidità che ci faranno boccheggiare.

Insomma, vista così questo clima di maggio non sembra poi così male. Le previsioni meteo per l’estate 2021 indicano infatti che sarà davvero bollente.