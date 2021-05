Little Island, un parco galleggiante e dall’aspetto futuristico al centro di New York.

Il 21 maggio scorso è stato ufficialmente inaugurato Little Island, un piccolo parco dall’aspetto insolito situato nell’area di Hudson River Park, nel quartiere Chelsea, a New York.

Esteticamente ha molto da raccontare. La “piccola isola” è sorretta da ben 132 pilastri di duro cemento armato ed è sospesa letteralmente nell’acqua come se galleggiasse liberamente.

Quando visitarlo? dopo aver trascorso una lunga giornata fra musei, fatto shopping a Times Square e goduto di un panorama della città sull’Empire State Bulding, non potete farvi sfuggire il nuovo parco di New York. Little Island dista pochi chilometri dal grande Empire State Building. Il Parco Little Island è totalmente gratuito, ma prima di recarsi è necessario prenotare la visita sul sito ufficiale.

Il progetto: la storia del parco

Nel 2013, l’imprenditore Barry Diller, in collaborazione con l’Hudson River Park Trust, ha iniziato ad investire su questo progetto (più di 250 milioni di dollari). L’obiettivo era quello di riattivare il molo Pier 54, danneggiato, sempre nel 2013, dall’uragano Sandy.

Diller intendeva riportare allo splendore il molo e per farlo si affidò a grandi esperti del settore delle arti: Stephen Daldry, Scott Rudin, Kate Horton e George H.Wolfe. Diller, infatti, non voleva creare un parco come tutti gli altri, ma un luogo in cui i newyorkesi e tutti i cittadini del mondo potessero trascorrere il proprio tempo di relax circondati dal verde e dalle meravigliose opere d’arte di grandi artisti.

Ovviamente il progetto non terminava qui, la squadra di artisti con a capo Diller e l’Hudson River Park, di comune accordo, selezionarono grandi professionisti del design: il Heatherwick Studio e la MNLA per dare al parco il giusto tocco innovativo ed un aspetto accattivante.

Little Island è stata costruita seguendo un grande progetto comune di grandi esperti del settore. L’obiettivo finale era creare un parco che assomigliasse ad una “piccola foglia che galleggia nell’acqua“. Tutti, cittadini e turisti, possono prendersi un city break e trascorrere un paio di ore a contatto con la natura e l’arte, su una piccola isoletta, così bella e futuristica da sembrare un sogno.

Cosa aspettarsi dal parco

La piccola foglia galleggiante è un piccolo paradiso terrestre. Si può passeggiare, andare in bici, correre, sdraiarsi al sole, pattinare, ammirare le meravigliose specie di alberi e fiori che abitano il parco ed infine partecipare ad eventi a prezzi contenuti o, per la maggior parte dei casi, totalmente gratuiti.

Barry Diller ha già dichiarato che l’estate del 2021 prevede una grande sfilza di eventi come spettacoli, balli e concerti, ed ha assicurato che la maggior parte saranno totalmente gratuiti o costeranno pochi dollari. Inoltre, Diller, ha asserito che la sua Fondazione si farà carico delle spese di gestione del parco per i prossimi 20 anni.

Attività ricreative uniche

Il parco futuristico organizza numerosissime attività ricreative ogni settimana. Da non perdere l’attività “Creative Break” che si tiene ogni mercoledì dalle 11 alle 15 ed ogni giovedì e domenica alle 11. I bambini, le famiglie e tutti i visitatori potranno partecipare a lezioni di arte con insegnanti ed artisti dei musei di New York.

Il Creative Break non è l’unica attività ricreativa. Partecipate al “Little Library” e ogni venerdì potrete prendere in prestito un libro e leggerlo comodamente sdraiati nel verde. Non fatevi sfuggire il “New Victory Lab Works“, organizzato ogni domenica dalle 15, in cui potrete assistere a piccole mostre dedicate alle opere degli artisti emergenti del The New Victory Theater.