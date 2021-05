Cenni storici, significato e colori delle lanterne cinesi che fluttuano da anni anche nei nostri cieli.

Negli ultimi anni le Sky Lanterns, le Lanterne Cinesi, sono sempre più frequenti anche nei nostri cieli, ecco perché è importante conoscerne l’origine ed il significato dei colori. Per lo più vengono acquistate da internet dagli innamorati che facendo volare una lanternina accesa “sigillano” il loro amore. Ma che origine hanno? sono legali? quanto costano? perché sono di diversi colori?

Cenni storici: le origini delle Lanterne Cinesi

Queste lanterne colorate che svolazzano nei nostri cieli hanno in realtà origini molto remote. Si pensa che furono i cinesi, nel III secolo a.C., ad inventare le piccole mongolfiere. L’ideatore delle mini lanterne volanti pare sia lo stratega militare e pensatore Zhuge Liang, ricordato come Kongming. Kongming utilizzò una lanterna, durante una guerra, per richiedere aiuto in quanto il suo esercito era completamente circondato dalle truppe nemiche. Lo stratega scrisse un messaggio, lo adagiò delicatamente all’interno della lanterna e la fece volare in cielo, augurandosi che qualcuno delle proprie truppe ricevesse la lanterna e leggesse il biglietto. Non è un caso che le lanterne come le conosciamo noi oggi vengano anche chiamate “Kongming”.

La lanterna Kongming segue gli stessi principi di funzionamento della mongolfiera, il corpo esterno è di carta, mentre all’interno vi è una struttura rigida con della cera combustibile. Quando si accende la fiamma, il calore scalda l’aria che vi è all’interno e ne diminuisce la densità, così facendo la lanterna si alza in volo delicatamente e inizia a planare solo quando la fiamma si indebolisce, fino a spegnersi.

Lanterne di Kongming, colori e significati

I colori delle lanterne hanno un significato specifico ed è importante conoscerli per fare bella figura. Ogni lanterna lanciata in volo rappresenta un augurio ed è di buon auspicio.